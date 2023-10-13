Цитировала первая леди: кто такая Клавдия Петровна, новая звезда TikTok

Ее песни набирают миллионы просмотров в сети. При этом публике не известны ни настоящее имя исполнительницы, ни ее лицо.

Если вы пользуетесь соцсетью TikTok, то точно хотя бы раз слышали о "врачах, которые диагностировали депрессию" и "маме, которая говорит, что я ленивая". Автором вирусных хитов является новая украинская артистка Клавдия Петровна (Klavdia Petrivna). В публичном пространстве нет информации о ее настоящем имени, лицо певицы также остается загадкой. Фокус рассказывает, что известно о новой знаменитости соцсетей.

Почему именно Клавдия Петровна?

Это псевдоним. Так зовут героиню романа Владимира Винниченко "Записки кирпатого Мефистофеля". Клавдия Петровна — мать-одиночка, в которую влюбился главный герой произведения.

Новая звезда соцсетей является артисткой украинского лейбла NEBO. Она уже выпустила мини-сборник под названием "Береги меня". Это личный дневник, который Клавдия Петровна положила на музыку и посвятила изменчивости и турбулентности жизни каждой современной украинки. А 13 октября 2023 года она представила новый трек "Императоры".

"Это новая Легенда!!! @klavdia_petrivna!!!! Поздравляем!", "Обожаю вашу музыку и ваше творчество 🔥 one love", "Супер", — реагируют подписчики артистки на ее новую композицию. А некоторые даже тегают жену Владимира Зеленского. И это не спроста. Об этом позже.

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Новая песня Клавдии Петровны

Сначала певица экспериментировала с музыкой в GarageBand. А теперь ее треки стали вирусными в TikTok, набирая миллионы просмотров, а первая леди Украины Елена Зеленская цитирует артистку во время публичных появлений.

Одна из популярных песен Клавдии Петровны

Например, во время своего выступления в рамках Саммита первых леди и джентльменов в сентябре 2023 года Елена Зеленская рассказывала публике о важности осведомленности о психическом здоровье и депрессии в частности.

"Большинство украинцев считают эту тему несерьезной. Песня даже такая есть: "Врач говорит, что это депрессия, мама говорит, что я ленивая"", — отмечала первая леди.

Сотрудничество с OSTY

Свои первые демки звезда соцсетей записывала с молодым украинским исполнителем OSTY. Их совместный трек "Хто ти" также один из самых вирусных в TikTok.

Совместная песня Клавдии Петровны и OSTY

Довольно популярной стала песня "Я счастлива", в которой поется о депрессии. Ролики, которые пользователи сети выкладывают с этой композицией, набирают сотни тысяч просмотров и многочисленные комментарии.

Сейчас на YouTube-канал исполнительницы подписаны 22,5 тыс. поклонников ее творчества. В Instagram фолловеров вдвое меньше. В основном певица публикует новости о релизах своих композиций.

Как уже отмечалось ранее, Клавдия Петровна не показывает своего лица. Она часто выкладывает видео с выдающимися голливудскими актрисами. Например, Кейт Уинслет, Анджелиной Джоли, Одри Хепберн и тому подобное.

Instagram Клавдии Петровны Фото: Скріншот

На главном фото профиля певицы изображена загадочная женщина с сигаретой и в шляпе с широкими полями. В сети распространяется информация, что Клавдия Петровна молодая женщина. Впрочем, публике не доступна личная информация о звезде соцсетей.

Цитата из песни Клавдии Петровны "Я счастлива":

"Про любов навіть не говорю

В Sims 3 чоловічка створю

В середині душі ураган

Відчуйте мій жахливий стан

Лікарі кажуть, що це — депресія

Мама каже, що я — лінива

Навколо якась репресія

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Всюди сонце, в мене злива

Але я щаслива".

Цитата из песни Клавдии Петровны и OSTY "Кто ты?":

"Ми з тобою перехожі,

Але дуже схожі

Однаково відчуваєм біль.

Бог все бачить

І Бог тобі пробачить,

Рану ніколи не загоїть сіль.

[Приспів]:

Дощ змиє усі сліди,

Я ніколи не дізнаюсь хто ти

Дощ змиє усі сліди,

Я ніколи не дізнаюсь хто ти".

Напомним, Оля Полякова попала в больницу.

Также Фокус писал о скандале с отменой концерта Нади Дорофеевой в Вене.