Уилл Смит отреагировал на откровения Джады относительно их расставания

Супруга оскароносного актера призналась, что около семи лет между ними нет романтических отношений, хотя официального развода пара не оформляла.

55-летний американский актер Уилл Смит отреагировал на заявление Джады Пинкетт-Смит, 52, об их расставании. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Аладдин" признался, что рассказ жены стал для него "холодным душем", а Джада оказалась "более стойкой, мудрой и сочувствующей", чем актер мог представить.

Важно Уилл Смит тайно расстался с женой семь лет назад

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"Когда ты с кем-то вместе более половины своей жизни, возникает некая эмоциональная слепота. И ты слишком легко можешь потерять чувствительность к скрытым нюансам этого человека и его тонкой красоты", — признался отец троих детей.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Instagram willsmith

Отметим, что до Пинкетт-Смит американский актер был женат на Шери Зампино, от которой воспитывает сына Трея. С Джадой Смит женился в 1997 году. Звездные супруги воспитывают сына Джейдена и дочь Уиллоу.

Недавно жена Уилла Смита призналась, что они разошлись еще в 2016 году, однако официального развода не оформляли. Пара даже вместе появлялась на церемонии вручения "Оскара-2022", во время которой актер вступился за Джаду и дал пощечину ведущему Крису Року.

Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит Фото: Instagram willsmith

Напомним, Уилл Смит пытался загладить вину перед Крисом Роком после скандала на "Оскаре-2022".

Также Фокус писал об использовании Уиллом Смитом российской песни в январе 2023 года.