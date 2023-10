Стало известно, как Джастин Тимберлейк отреагировал на рассказ Бритни Спирс об аборте

Певец думал, что эта история останется между ним и Бритни и никогда не будет достоянием общественности.

Рассказ Бритни Спирс об аборте стал настоящей неожиданностью для ее бывшего бойфренда Джастина Тимберлейка, сообщает Daily Mail со ссылкой на своего инсайдера.

"Джастин думал, что решение, которое они приняли, было решением, принятым вместе, и он намеревался никогда не говорить об этом и сохранить это в секрете навсегда. Теперь, когда Бритни упомянула об этом, это будет жить вечно в ее книге. Что бы она ни решила упомянуть, Джастин постарается ничего об этом не говорить, поскольку знает, что все, что он скажет с этого момента, скорее всего, будет использовано против него", – добавил источник.

В своей книге "Женщина во мне" Спирс рассказала, что в конце 2000 года забеременела от Джастина, и хотя для нее это не было трагедией, он настоял на том, чтобы она сделала аборт, поскольку не готов был становиться отцом так рано.

Певица пишет, что для нее прерывание беременности стало мучительным решением.

"Он сказал, что мы не готовы к рождению ребенка, что мы слишком молоды. Я уверена, что люди возненавидят меня за это, но я согласилась не рожать ребенка", – говорится в книге.

Тимберлейк с опасением ждет выхода книги 24 октября, поскольку понимает, что немало секретов могут выйти на поверхность.

"Он также прекрасно осознает, что прошлые заявления, которые он делал в отношении Бритни, аукнутся и будут преследовать его. Джастин не хочет мешать ее истории и старается избежать ее любой ценой", – говорят люди из окружения артиста.

Бритни Спирс и Джастин Тимберлейк Фото: Getty Images

Кроме истории об аборте, Спирс также рассказала о его измене с "еще одной звездой", однако имени ее не назвала.

Бритни и Джастин были в отношениях с 1999 по 2002 год после того, как стали мировыми суперзвездами как подростковые иконы. Они познакомились в "Новом клубе Микки Мауса" Диснея. Тимберлейк прославился благодаря бойз-бэнду NSYNC, а Бритни ворвалась в музыкальные чарты как сольная исполнительница с такими хитами, как Baby One More Time и Oops!…I Did it Again.

Когда пара рассталась из-за обвинений в неверности Бритни, его решение использовать двойника певицы в своем музыкальном клипе 2002 года Cry Me A River привело к тому, что ее раскритиковали за их разрыв.

Позже Тимберлейк извинился перед Спирс и даже публично поддержал ее в деле об опеке.

Ранее Фокус писал, что Бритни впервые объяснила, зачем побрилась налысо в 2007 году.