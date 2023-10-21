Моника Белуччи и Тим Бертон снова вышли вместе на красную дорожку, держась за руки (фото)

Свой роман с Бертоном Белуччи подтвердила в июне, но только в октябре они дебютировали на красной дорожке как пара.

59-летняя итальянская модель и актриса Моника Белуччи второй раз подряд появилась на публике вместе с 65-летним американским режиссером Тимом Бертоном. Пара, которая больше не скрывает своих отношений, посетила премьеру фильма "Мария Каллас: Буква E Memorie", где итальянка сыграла роль легендарной оперной певицы, пишет Daily Mail.

Для мероприятия Моника выбрала черное платье в пол, которое облегало ее фигуру, бриллиантовые украшения, а образ завершил черный клатч.

Бертон традиционно выбрал черный костюм и очки в темной оправе.

О романе суперзвезд слухи ходили давно, еще с февраля, однако сама Белуччи подтвердила их только в мае 2023 года в интервью изданию Elle France. Тогда она впервые призналась в любви к режиссеру, подчеркнув, что такие встречи в жизни – очень большая редкость. По ее словам, она любит Тима и очень уважает режиссера Тима Бертона, творчеством которого восхищается много лет.

Пара держалась за руки, больше не скрывая статуса своих отношений Фото: Getty

"Мне нравится этот мир грез, где монстры добры, как будто мы можем превратить наши темные аспекты во что-то светлое, прощающее. В фильмах Тима Бертона об этом много говорится", – отметила она.

До того как начать встречаться с Бертоном, Моника несколько лет была одна. В 2019-м актриса рассталась с молодым художником Николя Лефевром, а до него была в браке с Венсаном Касселем с 1997 по 2013 год. Она родила французскому актеру дочерей Деву, которая сейчас успешная модель и начинающая актриса, и Леони.

Бертон в свою очередь, длительное время состоял в отношениях с актрисой Хеленой Бонем Картер, которую неоднократно снимал в своих картинах, но в 2014 году, после 13 лет совместной жизни, они расстались. Хелена родила Тиму сына Билли и дочь Нелл.

Ранее Фокус писал том, какие отношения у Моники Белуччи с отцом ее детей, Венсаном Касселем. По ее словам, они до сих пор общаются.

"Мы давно расстались, но, с другой стороны, если вы стали родителями, то вы остаетесь родителями всю жизнь. Это прекрасно, когда есть отношения ради детей, если это возможно", – отметила она.