Эксперт рассказала о главном отличии между принцем Уильямом и принцем Джорджем

Накануне будущий король Великобритании со старшим наследником посетили спортивное событие во Франции.

Эксперт по языку тела раскрыла главную разницу между принцем Уильямом и принцем Джорджем. Об этом пишет Daily Star.

Появление принца Уильяма и принца Джорджа на недавнем матче Чемпионата мира по регби во Франции вызвало слухи о том, что следующий в очереди на британский престол в какой-то момент строго критиковал своего сына на публике.

На четвертьфинальном матче между Аргентиной и Уэльсом в Марселе 14 октября 2023 года принца Уэльского заметили, как он машет пальцем своему старшему сыну, который, казалось, закатывал глаза.

Принц Джордж и принц Уильям Фото: Getty Images

Эксперт по языку тела Инбаал Хонигмаал сказала, что принц Джордж, вероятно, надулся из-за цоканья своего отца, а закатывание глаз юноши было скорее приговором матчу.

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Принц Джордж и принц Уильям Фото: Getty Images

Она сказала: "Почти на всех фотографиях с этого мероприятия, кажется, изображен молодой член королевской семьи с радужной оболочкой, закатывающейся вверх. Это закатывание глаз, скорее всего, указывает на то, что он считает это событие утомительным и представляет, что занимается чем-то другим".

Принц Уильям с детьми Фото: Getty Images

Специалист добавила: "Принц Джордж здесь не напряжен, он однозначно спокоен, о чем мы можем сказать, поскольку его рот не сжат ни на одном фото. Его легко раскрытые губы свидетельствуют о спокойствии. Что бы ни говорил ему принц Уильям, это не разговор, который нарушает его спокойствие".

Далее она сказала, что принц Джордж и принц Уильям продемонстрировали тесную связь на фотографиях с матча, на которых принц Уэльский держит руку на плече своего старшего сына.

Принц Джордж и принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, какие титулы после смерти короля Чарльза III получат принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Также Фокус писал о планах Уэльских на Хэллоуин 2023 года.