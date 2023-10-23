Таисия Повалий получила гражданство РФ, – блогер (видео, фото)

Гражданство страны-агрессора артистка получила 24 августа 2023 года, на День Независимости Украины

Украинская певица Таисия Повалий получила гражданство Российской Федерации. Об этом на своем канале сообщил блогер Богдан Беспалов, опубликовав скриншот документа, сделанный на одном из государственных сайтов РФ, де присутствует открытый реестр публичной информации.

"Таисия Повалий получила российское гражданство в этом году. Все бы ничего, но дело в том, что дата регистрации получения гражданства Российской Федерации и дата постановки на учет – это 24 августа 2023 года. Можно официально объявить, что Таисия Повалий получила российское гражданство на День Независимости Украины. Ей с этим жить, и хорошо, что никогда она не сможет ни физически, ни юридически вернуться в Украину и потом рассказывать, что "все было не так однозначно", "вы меня неправильно поняли" и "всегда я любила Украину"", – говорит блогер.

Скриншот из телеграмм-канала Богдана Беспалова Фото: https://t.me/+B3Eiq74EFwZhYzcy

Другой информации о гражданстве Повалий нет. На ресурсе "Опендатабот" ее гражданство до сих пор указано как украинское.

Фото: опендатабот

Повалий выбрала сторону РФ еще в 2014 году. Она продолжает проживать и выступать на территории страны-агрессора. С 19 октября 2022 года оказалась под санкциями СНБО.

В январе этого года Повалий, долго молчавшая о войне на своей родине, заявила, что привыкла быть на стороне правды, и потому поддерживает РФ:

"Все эти 8 лет я жила с непониманием того, почему все это происходит на Донбассе, за что там убивают людей… Я ждала наступления времени справедливости. Наконец, оно наступает. Очень хочу, чтобы люди на Донбассе жили так, как хотят сами, чтобы им ничего не навязывали, не насиловали. И сейчас именно за это и идет борьба"

Она также подчернула, отметила, что считает Путина спасителем всего мира от нацизма.

"Владимир Путин для меня — этот человек, который в силах сохранить сильную Россию и избавить мир от нацизма", — рассказала певица, добавив, что она лично столкнулась с нацизмом, а освобождение мира — это историческая миссия Путина.

В мае Повалий выступила в Кремле, спев песню на украинском языке на концерте "Песни русского мира". Подпевал артистке Кубанский казачий хор.

После этого украинская артистка Анастасия Приходько призвала лишить коллегу звания народной артистки Украины.

Ранее Фокус писал, что Повалий спела в Москве вместе с Николаем Басковым и Стасом Михайловым.