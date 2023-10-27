Бен Стиллер вышел на красную дорожку с женой и сыном (фото)

Звездная пара поженилась в 2000 году. Впоследствии они расставались, однако возобновили отношения.

57-летний американский актер Бен Стиллер позировал на красной дорожке со своей женой Кристин Тейлор, 52, и их 18-летним сыном Куинном. Об этом пишет Daily Mail.

Звездная семья появилась почти в полном составе в Линкольн-центре на 25-летие проекта ALS. С супругами и их сыном не было только дочери Эллы, 21.

Около двух лет назад Бен подтвердил, что они с Кристин возобновили свои отношения в 2020, спустя три года после развода.

На протяжении всего разрыва они оставались друзьями, а затем возобновили роман после совместной самоизоляции во время пандемии COVID-19.

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Бен Стиллер с женой и сыном Фото: Getty Images

На красной дорожке пара появилась в образах темных оттенков, демонстрируя свою поддержку борьбе с боковым амиотрофическим склерозом (БАС), также известным как болезнь Лу Герига.

Кристин, актриса, излучала нью-йоркскую элегантность в изящном черном мини-платье, которое было подчеркнуто несколькими белыми бантами с одной стороны.

Бен Стиллер с женой и сыном Фото: Getty Images

Тем временем Стиллер и его сын дополняли друг друга в почти идентичных темно-голубых костюмах и носили галстуки разных оттенков.

Напомним, Бен Стиллер признался в любви Львову.

Также Фокус писал о визите Бена Стиллера в Украину в 2022 году.