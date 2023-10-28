По стопам Мадонны: 77-летняя Шер нашла способ сохранить вечную молодость (фото)

Певица призналась, что не может поверить, что через несколько лет ей исполнится 80. По ее словам, она не собирается что-то менять в своей жизни в угоду возрасту и общепринятым нормам.

Американская певица и актриса армянского происхождения Шерилин Саркисян, больше известная публике как Шер, украсила обложку нового номера журнала Paper. Издание опубликовало фотографии, на которых 77-летняя звезда выглядит удивительно молодой. На ее лице и шее практически нет морщин и других следов возрастных изменений.

На снимках Шер позирует в расшитом пайетками комбинезоне Versace и высоких сапогах в тон от Bottega Veneta. Визажист приклеил ей под глаза стразы, а на голове у артистки – белый парик, собранный в прическу.

Фото: papermagazine

Шер – не единственная, чью внешность делают куда моложе реального возраста с помощью фоторедактора. Одна из самых известных на поприще фотошопа звезд – певица Мадонна, которая в свои 64 года не желает мириться с морщинами и потерей упругости кожи лица, поэтому уже неоднократно попадала под шквал критики за то, что буквально рисует себе внешность юной девушки.

В начале сентября Шер после празднования своего 77-летия стала гостьей программы "Доброе утро, Британия", где призналась, что не может воспринимать свой реальный возраст.

"Я просто не могу поверить, что мне исполнится 80 лет раньше, чем мне бы хотелось. И я по-прежнему буду носить джинсы, носить длинные волосы и по-прежнему буду делать то же самое, что делала всегда", – заявила знаменитость.

Шер в комбинезоне Versace и сапогах Bottega Veneta.

По ее словам, своей внешностью она обязана генам:

"Я не знаю, делает ли отсутствие старости тебя моложе. Я не уверена. И я слежу за тенденциями, и у меня много молодых друзей. У меня есть и старые друзья… Честно говоря, я не пытаюсь чувствовать себя молодой. Я не пытаюсь быть молодой. Я та, кто я есть. Я просто живу".

В прошлом году у певицы завязался роман с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который на 40 лет моложе звезды. В мае 2023 года пара рассталась, но в сентябре воссоединилась снова и больше не скрывает своих чувств.

В одном из интервью поп-дива отметила, что раньше даже подумать не могла, что будет встречаться с настолько молодым мужчиной, однако все изменилось после того, как она познакомилась с Александром. Правда, недавно Шер поделилсь со СМИ рассказом о том, какие неудобства доставляет такая разницы в возрасте.

Ранее Фокус писал, что Шер спасла медведицу Машу из украинского зоопарка во время войны.