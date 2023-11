"The Beatles" выпустил последнюю песню "Now and Then"

Создание песни "Now and Then" длилось 45 лет.

Первые такты написал Джон Леннон в 1978 году, а сама песня наконец была завершена в 2022 году. Об этом сообщает издание BBC.

Сингл, которій в течение многих лет распространялся как бутлег (аудиозапись без предоставления права владельца на распространение), имеет свою сюрреалистическую историю. По словам Маккартни и Старра, это был эмоциональный процесс воспроизведения голоса Леннона, который, кажется, вернулся в комнату во время записи.

Сегодня в 14:00 "новый" сингл группы "Now and Then" был выпущен на радость и восторг десятков миллионов поклонников. Вечеринки прослушивания прошли по всему миру, в том числе, и в родном городе "The Beatles" в Ливерпуле.

Слушатели BBC Radio, которые первыми услышали его в Великобритании, сказали, что у них были слезы на глазах, когда они снова услышали, как "Fab Four" поют вместе. Одна из них, Джемма из Ноттингема, сказала: "Просто вау. У меня мурашки по коже, когда я услышала "раз, два" в начале трека. Это было потрясающе. Я сейчас чувствую себя немного взволнованной". Другой сказал: "Я плачу, слушая новый трек "Битлз". Будем надеяться, что на Рождество у нас будет лучшая песня "Fab Four"".

Еще один поклонник заметил: "Мне всего чуть за 30, но The Beatles были важной частью моего детства, мои родители слушали их, а теперь эта новая песня. У меня слезы на глазах, она звучит так жутко и в то же время так красиво".

Напомним, что искусственный интеллект дописал последнюю песню The Beatles.