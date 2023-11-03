Дядя Кейт Миддлтон раскроет в мемуарах секреты принца Гарри и Меган Маркл

Гэри Голдсмит объявил о планах написать книгу еще в 2013 году и изначально не планировал включать в нее семейных подробностей.

Дядя Кейт Миддлтон Гэри Голдсмит готовится "выяснить все" в своих будущих мемуарах. Об этом пишет OK! Magazine.

Младший брат матери принцессы Уэльской, Кэрол Миддлтон, надеется, что его будущий проект даст семье Миддлтон "голос" после последовательных нападений принца Гарри и Меган Маркл на королевскую семью.

"Когда Гарри изначально писал свою книгу, его издатель был уверен, что Уильям не будет комментировать, потому что это не подобает будущему королю", — считает инсайдер.

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Гэри Голдсмит Фото: Getty Images

Однако теперь ответ может дать дядя принцессы Уэльской, который впервые объявил о планах опубликовать мемуары в 2013 году после того, как заработал 36 миллионов долларов благодаря своему успешному ИТ-бизнесу.

"Ему (принцу Гарри, — ред.) и Меган это не понравится", — отмечает источник.

Помимо того, что Голдсмит поделился "частными подробностями семьи", как сообщается, он надеется выпустить книгу через год после книги герцога Сассекского "Запасной".

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Скриншот/CBS

И хотя мужчина сначала не хотел раскрывать никаких подробностей, касающихся его семьи или его племянницы, похоже, что Голдсмит изменил свое решение.

Напомним, принц Гарри посетил известные автогонки без Меган Маркл.

Также Фокус писал о том, что рождественские планы герцогов Сассекских могут расстроить короля Чарльза ІІІ.