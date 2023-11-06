Королева Летиция показала, как сделать ярким деловой образ (фото)

Монаршая семья Испании прибыла с официальным визитом в Данию.

Королева Испании Летиция продемонстрировала осенний деловой образ с ярким элементом. Об этом пишет Daily Mail.

6 ноября 2023 года стартовал визит монаршей персоны и ее мужа, короля Филиппа VI, в Данию. Для этого бывшая испанская журналистка выбрала лаймовый блейзер от немецкого бренда BOSS.

По данным портала Royal Fashion Police, он стоит 870 долларов (около 32 тысяч грн).

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

На ногах королевы Летиции были черные прямые брюки и высокие ботинки испанского бренда Unisa, цена которых составляет 160 евро (около 6 тысяч грн).

Король Филипп и королева Летиция Фото: Getty Images

Наверх она накинула черное пальто также испанского бренда Mango. Его стоимость — 175 евро (примерно 7 тысяч грн). Волосы жена короля Испании собрала в аккуратный пучок и сделала легкий макияж.

К своему образу для зарубежного визита экс-журналистка добавила серьги из розового золота за 2785 евро (около 111 тысяч грн).

Королева Летиция Фото: Getty Images

Между тем король Испании был в классическом костюме с белой рубашкой и голубым галстуком.

Король Филипп и королева Летиция

Напомним, королева Летиция выбрала платье за полторы тысячи гривен.

Также Фокус писал о гламурном образе королевы Летиции.