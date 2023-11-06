Похитители энергии: 5 продуктов, которые отнимают у вас силы и вызывают усталость
Если в последнее время вы ощущаете постоянный упадок сил и недостаток энергии, обратите внимание на свое питание. Возможно, в вашем рационе есть продукты, которые истощают вашу энергию.
В сегодняшней быстро меняющейся и беспокойной жизни поддержание высокого уровня энергии имеет решающее значение для производительности и общего благополучия. Часто люди задаются вопросом, почему даже когда они подпитывают свое тело едой, то все равно чувствуют себя истощенными и утомленным. Что ж, виновником может быть еда. Существует ряд продуктов, которые крадут вашу энергию, поэтому крайне важно о них знать. Диетолог Авни Каул рассказала о наиболее энергозатратных продуктах, которых следует избегать в повседневной жизни. Об этом пишет Health Shots.
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Сладости
"Сладкие закуски и напитки дают быстрый прилив энергии, но обычно за ним следует спад. При чрезмерном потреблении сахар может привести к всплескам и сбоям в работе инсулина, вызывая у вас чувство усталости и раздражительности", — говорит эксперт. Выбирайте более здоровые альтернативы с низким содержанием сахара, например, свежие фрукты и цельнозерновые продукты, которые помогут поддерживать нормальный уровень энергии.
Обработанные продукты
Обработанные продукты обычно содержат много соли, вредных жиров и консервантов. Эти ингредиенты могут обременять ваш организм, вызывая вялость и недостаток энергии. Замените обработанные продукты цельными натуральными альтернативами, такими как овощи, нежирные белки и цельнозерновые продукты, которые помогут эффективно питать ваш организм. Консерванты и искусственные подсластители в обработанных пищевых продуктах также могут увеличить риск депрессии, поэтому лучше избегать их и сосредоточиться на питании, богатом питательными веществами.
Жареные блюда
Жареная пища снижает уровень вашей энергии. Она богата вредными жирами, которые могут закупоривать артерии, снижая приток крови и доставку кислорода к клеткам. Более того, переваривание жареной пищи требует много энергии, из-за чего вы чувствуете себя вялым. Выбирайте блюда, приготовленные на гриле или запеченные, чтобы сохранить энергию, советует Авни Каул.
Избыток кофеина
Хотя кофеин может обеспечить временный прилив энергии, его чрезмерное потребление может привести к зависимости. Это может нарушить ваш режим сна и даже привести к абстинентному синдрому, вызывая чувство усталости. Старайтесь не превышать допустимую дозу кофеина и употреблять достаточное количество жидкости на протяжении дня.
Алкоголь
Алкоголь может обезвоживать организм и ухудшать способность печени регулировать уровень сахара в крови. "Это приводит к снижению энергии, а также может нарушить ваш режим сна", — говорит эксперт. Ограничьте или прекратите употребление алкоголя и следите за количеством потребляемой жидкости, чтобы свести к минимуму его истощающее энергию воздействие.
Продукты, которые мы употребляем, играют важную роль в нашем энергетическом уровне и общем самочувствии. Воздержание от продуктов, которые истощают энергию, может помочь вам вести активный образ жизни. Отдавайте предпочтение богатой питательными веществами и сбалансированной пище, которая обеспечивает постоянный источник энергии и помогает оставаться в форме в течение дня.
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