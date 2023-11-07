Королева Летиция продемонстрировала светлое пальто на конец осени 2023 года (фото)

Король Филипп VI и его супруга находятся с официальным визитом в Королевстве Дания.

Королева Испании Летиция продемонстрировала пальто на ноябрь 2023 года. О новом образе монаршей персоны сообщает портал Royal Fashion Police.

Во время первого дня официального визита в Данию бывшая журналистка и ее муж, король Испании Филипп VI, встретились с королевой Маргрете II, ее сыном Фредериком и невесткой Мэри.

Летиция, среди прочих образов, продемонстрировала оверсайз шерстяное пальто от & Other Stories. Цена светлой верхней одежды составляет 199 евро (около 8 тысяч гривен).

Она также добавила к осеннему официальному луку бордовые клатч и туфли от испанского бренда Magrit. Таким образом королева Летиция составила образ в цветах флага Дании.

Среди аксессуаров испанской королевы были серьги королевы Софии — матери короля Филиппа.

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Королева Летиция, король Филипп VI и королева Маргрете II Фото: Getty Images

Тем временем королева Дании была в розовом образе с черной сумочкой, а ее сын выбрал серый деловой костюм.

Кронпринц Фредерик и королева Летиция Фото: Getty Images

Волосы испанская монаршая персона собрала в аккуратную прическу и сделала легкий макияж.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Она часто выбирает испанские бренды во время публичных появлений, продвигая производителя своей страны.

Королева Летиция

Жена датского кронпринца Мэри тем временем продемонстрировала темно-зеленое пальто и черную шляпу.

Королева Летиция и принцесса Мэри Фото: Getty Images

Напомним, королева Летиция поддержала месяц борьбы с раком молочной железы.

Также Фокус писал о жизненном пути королевы Испании от дочери медсестры.