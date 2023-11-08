Евгения Эмеральд назвала 9 признаков потенциального абьюзера (видео)

Пережившая насилие в собственной семье, Евгения дала советы другим женщинам, как избежать этого опыта.

Украинская военнослужащая и полицейская в декрете Евгения Эмеральд, которая привлекла внимание общественности к теме насилия в семье, став жертвой абьюзинга со стороны мужа Евгения Стипанюка, (пара разводится) в интервью Фокусу рассказала, как распознать опасность еще в самом начале отношений и избежать печального опыта.

По ее словам, один из первых и очень важных факторов является то, как человек говорит о своих бывших. Если эти отзывы звучат в негативном ключе, – это уже повод задуматься. Если мужчина уважает женщину, с которой он был, то не станет говорить о ней плохо, независимо от того, как складывались отношения, и что послужило причиной расставания.

"Поэтому если вы слышите что-то нехорошее, особенно о матери его ребенка, то вы должны задуматься, что пройдет время, и вы окажетесь на месте этой женщины", – объяснила Евгения.

Второй момент – мужчина "очень гладко стелет".

"Он показывает идеальную жизнь. В социальных сетях все идеально: идеальные картинки, идеальные комментарии. Это тоже звоночек задуматься", – продолжила Эмеральд.

Собеседница издания поделилась еще одним своим наблюдением из личного опыта, отметив такой момент как "показательная набожность":

"Я тоже набожная, я хожу в церковь, но я об этом не кричу. Если же человек буквально кричит о таких вещах, это повод задуматься, не пытается ли он слишком транслировать то, что, возможно, не является правдой".

Евгения Эмеральд вышла замуж за Евгения Стипанюка 14 октября 2022 года Фото: emerald.evgeniya/Instagram

Следующий повод задуматься, все ли в порядке, – чрезмерная поспешность в развитии отношений.

"Быстрое предложение руки и сердца, скорый переезд к вам, то есть все максимально быстро, и это странно", – говорит девушка.

По словам Евгении, бывают ситуации, когда действительно люди сразу понимают, что они хотят быть вместе, и привела пример родителей, которые поженились через месяц после знакомства, но сейчас, подчеркивает она, мы живем в таком мире, где сначала все лучше проверить и перестраховаться.

"Также мой совет как опытной – изучить бэкграунд человека. Как минимум, зайти в Google, посмотреть имя, фамилию, какие были судебные заседания, как проходил развод, какие есть штрафы. Все это очень важно и является характеристикой человека. К сожалению, я этого не сделала. Если бы я это сделала, то увидела бы довольно много интересных статей", – добавила Эмеральд.

Важным также является еще в начале пути понять, какие у человека отношения с родителями, особенно с мамой.

"То есть если мужчина с мамой в слишком близких отношениях, мы сейчас не говорим о здоровых отношениях, когда нет сепарации от матери, – это тоже уже звоночек, что что-то может быть не так", – говорит Евгения.

Изоляция от социума, семьи и друзей – один из главных признаков абьюза:

"Если женщина хоть раз услышит фразу "Все твои подружки – проститутки", – это потенциальный абьюзер. Этот человек будет изолировать вас от друзей, от родителей, от детей, то есть делать так, чтобы вы были только его собственностью. Он также будет ограничивать ваше время в соцсетях, чтобы вы ни с кем не общались".

Экономическое насилие – весьма распространенный прием, который существует в абьюзивных отношениях.

"Обычно эти люди говорят женщине: не нужно тебе работать, не нужно заканчивать университет. У меня есть деньги, я тебя обеспечу. Ты, пожалуйста, сиди дома, готовь для меня, рожай детей, занимайся семьей. И зачастую это тоже изоляция от социума. Для женщины важны дети, семейные ценности, но она также должна быть в социуме, реализовать себя", – предупреждает собеседница Фокуса.

Оскорбления без причины в начале – повод задуматься, стоит ли дальше развивать отношения.

"Вы должны понимать, что эти оскорбления будут только хуже", – делится опытом Эмеральд.

И последний фактор – чрезмерное пристрастие к спиртному.

"Если мужчина чрезмерно употребляет алкоголь – это тоже плохой звоночек, потому что у абьюзеров именно под влиянием алкоголя идет самая большая агрессия", – подытожила Евгения.

Эмеральд вышла за Евгения Стипанюка 14 октября 2022 года. Пара познакомилась на войне, хоть они и служили в разных подразделениях и городах, а затем и расписалась на передовой. 14 апреля 2023 года у них родилась дочь Афина. Для Евгении – это второй ребенок, поскольку у нее уже подрастает 10-летняя Жасмин.

Проблемы в браке начались буквально с первых дней, однако девушка долго молчала обо всем, не желая выносить на публику. Когда же ситуация накалилась, она впервые публично заговорила о проблемах домашнего насилия в семье, а также подала на развод. 30 октября в своем Instagram сообщила, что бывший муж и его пособники якобы пытались совершить покушение на нее и ее охранника. До этого Стипанюк угрожал ей расправой.

Ранее Фокус писал, что Евгения Эмеральд объяснила, почему она – не снайпер.