Королева Летиция появилась в роскошном вечернем образе (фото)

Испанская королевская чета несколько дней будет находиться в Дании с официальным визитом.

Королева Испании Летиция во время официального визита в Данию продемонстрировала роскошный вечерний образ. Об этом пишет Daily Mail.

51-летняя бывшая журналистка появилась на приеме в Копенгагене в полностью черном ансамбле — платье миди с пайетками за 312 долларов и босоножках на ремешках от испанского бренда Manolo Blahnik за более чем 700 евро.

Она также позже укуталась в пальто от Mango, а волосы уложила в голливудские волны для мероприятия, посвященного испанскому художнику Хоакину Сорольи.

Мать двоих детей, которая вместе с испанским королем Филиппом VI находится с государственным визитом в Дании, сделала вечерний макияж с дымчатыми глазами и нюдовыми губами. В руках монаршая персона держала лаконичный клатч.

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Кронпринц Дании Фредик, королева Летиция и королева Маргрете II Фото: Getty Images

К испанской королевской чете присоединились королева Дании Маргрете II, ее сын, кронпринц Фредерик, и его жена Мэри.

Король Филипп VI и королева Летиция во время визита в Данию Фото: Getty Images

Король Испании традиционно был в деловом костюме с галстуком и белой рубашкой.

Королева Летиция и король Филипп VI

Напомним, королева Летиция показала идеальный брючный костюм на осень 2023.

Также Фокус писал о других образах королевы Летиции во время визита в Данию.