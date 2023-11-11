"Вы еще обо мне услышите!": Алла Пугачева ответила хейтерам, назвав их рабами и холопами

Певица не стала подбирать выражения, сказав ненавистникам все, что думает о них.

74-летняя советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева, которая неоднократно подвергалась критике со стороны соотечественников за свою антивоенную позицию, долгое время не комментировала все нападки на себя. Однако после того, как недавно Примадонна российской эстрады приехала в РФ, ей снова пришлось столкнуться со злорадством и новой волной хейта. Вернувшись на Кипр, куда она выехала из Израиля вместе с семьей, Алла Пугачева опубликовала развернутый пост в Instagram, что делает очень нечасто, и ответила всем, кто льет на нее грязь и демонстрирует ненависть.

"Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные! Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами, народ-то в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею, а вы своими хамскими высказываниями в мой адрес, абсурдными вымыслами и наглым враньем пытаетесь оттолкнуть от меня людей, для которых я всю жизнь жила и пела, жертвовала своим здоровьем и личной жизнью. Не получится это у вас, как бы вы ни старались. Так что не тратьте силы свои и средства на бесполезные попытки уничтожить меня или обесценить мою жизнь и творчество. Моя многомиллионная армия поклонников меня не предаст!", – пишет артистка.

По ее словам, она сделала все, что была должна и давно не поет.

"И не надо считать количество волос на моей голове (после Чернобыля — спасибо, хоть что-то осталось). И голос мой уставший все равно звучит, если учесть, что полвека несмотря на болезни я бежала к любимым зрителям и делала все, чтобы они были счастливы. И ноги ходят, и глаза видят, и уши слышат", – обращается она со страницы.

Не обошла певица вниманием и тех, кто считает ее деньги. Она подчеркнула, что они достались ей тяжелым трудом:

"Да, я вкалывала, я их зарабатывала в отличие от тех, кто прогулял и пропил свой звездный час и бездоказательно заявляет, что им перекрыла кислород Алла Пугачева. Как удобно, не правда ли? Да и не в деньгах счастье".

Пугачева подчеркивает, что главное богатство для нее – это свобода.

Фото: Instagram alla_orfey

"И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой. Живем дальше!", – резюмирует исполнительница.

Напоследок она вспомнила слова певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman, который активно поддерживает российскую агрессию и стал рупором так называемого русского патриотизма. По ее словам, когда-то она попросила сказать его одну важную фразу:

"И я ее скажу, хотя меня никто и не просит: "Вы еще обо мне услышите!" Хотите вы этого или нет, но жизнь показывает, что я до сих пор в ваших сердцах".

Фото: Instagram alla_orfey

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После российского военного вторжения в Украину Алла Пугачева вместе с мужем, Максимом Галкиным, и детьми Лизой и Гарри уехала в Израиль. Когда ХАМАС устроил кровавую резню 7 октября, она некоторое время оставалась там, а Галкин уверял, что они не планируют никуда уезжать, хотя имеют паспорта одной из европейских стран. Позже стало известно, что семья все же переехала на Кипр, а шоумен перенес свой израильский тур с ноября 2023 года на апрель 2024-го.

Ранее Фокус писал, что Филипп Киркоров, бывший супруг Аллы Пугачевой, поддержал ее эмиграцию в Израиль.