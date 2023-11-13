Хейли Бибер и Джессика Альба в роскошных нарядах посетили благотворительный вечер

На гала-вечере Baby2Baby собрали 12 миллионов для детей, живущих в бедности.

В Лос-Анджелесе прошел благотворительный гала-вечер Baby2Baby Gala 2023 на котором собирали деньги для детей из малоимущих семей. А на красную дорожку Тихоокеанского центра дизайна вышли главные благотворители: актеры и знаменитости. Сальма Хайек Пино получила награду Baby2Baby's Giving Tree в субботу вечером в Лос-Анджелесе в честь своего фонда, который помогает женщинам, подвергшимся насилию, и детям из малообеспеченных семей в Мексике. Об этом пишет Variety.

Сальма поблагодарила сторонников организации со сцены, сказав: "Все, что вы жертвуете и все, что приносит Baby2Baby – это намерение, а не только деньги. Это любовь. Это сострадание. Это забота". Приз ей вручил Ченнинг Татум.

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Гости гала-вечера

С момента своего создания некоммерческая организация раздала более 375 миллионов предметов первой необходимости, включая подгузники, детские смеси, одежду и детские кроватки, детям, живущим в бедности по всей стране. "В конечном счете, Baby2Baby серьезно настроены на бизнес, и они знают, как добиться цели. И именно поэтому я предпочитаю инвестировать", — сказала Ким Кардашьян на сцене вместе с другими благотворительницами: Оливией Уайлд и Зои Салдана.

Джессика Альба и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Ежегодный гала-концерт с участием звезд собрал 12 миллионов долларов для детей, живущих в бедности, а Джули Боуэн и Зои Дешанель лично возглавили сбор средств.

В заключение вечера сестры Николь Ричи и София Ричи Грейндж представили сет Снуп Догга, который исполнил некоторые из своих самых больших хитов.

София Ричи

В знак признания этого успеха Baby2Baby предоставит почти 300 000 предметов первой необходимости молодежной футбольной и баскетбольной лиге Snoop и Snoop Special Stars. Эти две организации помогают тысячам детей из бедных районов Лос-Анджелеса заниматься футболом, баскетболом и группах поддержки.

Ким Кардашьян

На вечере присутствовала и модель Крисси Тейген, которая недавно стала матерью в четвертый раз. Крисси выбрала для выхода на красную дорожку роскошное черное платье с цветами. Но оно разошлось прямо перед объективами фотографов. Впрочем, Крисси пошутила на эту тему и прекрасно провела вечер.

Крисси Тейген Фото: Getty Images

А после гала-вечера многие из звезд отправились на другое торжество в Беверли-Хиллз: на день рождения Леонардо Ди Каприо. Актер отпраздновал свое 49-летие в компании знаменитых друзей и своей новой девушки Виттории Черетти.