Стиль 1990-х: художник по костюмам рассказала, как воссоздавала наряды принцессы Дианы для "Короны"
Для того, чтобы наряды смотрелись аутентично, Сидони Робертс пришлось покупать наряды на eBay и у дизайнеров.
Художник по костюмам "Короны" Сидони Робертс проделала огромную работу, чтобы воссоздать наряды 1990-х для актеров, которые исполнили роли принцессы Дианы и прочих. Ей даже пришлось пользоваться онлайн-аукционом. Об этом пишет Daily Mail.
Финальный сезон "Короны" будет транслироваться в двух частях: первая выйдет 16 ноября, а вторая — 14 декабря.
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Среди событий, задокументированных в драме, будет смерть Дианы, принцессы Уэльской , погибшей в автокатастрофе в Париже 31 августа 1997 года.
Хотя сообщается, что фатальная авария не будет показана на камеру, эпизоды первой части сезона будут посвящены этому печальному событию.
Помощник художника по костюмам и главный закупщик "Короны" Сидони Робертс рассказала журналистам о том, как одевала актрису Элизабет Дебики в ее последних эпизодах, воплотив в драме культовый стиль реальной королевской семьи.
В сериале можно будет увидеть голубой купальник, в котором принцесса Диана отдыхала во время ее круиза по Средиземному морю в 1997 году с Доди Аль Файедом. Художникам по костюмам удалось найти идеальную копию для Элизабет Дебики.
Также настоящая принцесса носила цельный купальник с леопардовым принтом, созданный израильской компанией по производству купальных костюмов Gottex. Компания создала копию купальника для сериала, а потом перевыпустила его для клиентов.
Еще одной вещью, упомянутой помощником художника по костюмам и главным закупщиком The Crown Сидони Робертс, было это красное платье-рубашка от Кэтрин Уокер.
Наряд, который Диана, принцесса Уэльская, надела во время визита в Анголу, где она шла по минному полю, разминированному благотворительной организацией Halo, был воспроизведен почти точно.
Некоторая одежда, которую носят персонажи драмы, будет создана отделом костюмов. Некоторые из них, как рассказала Сидони, были подобраны во время торговой сессии на eBay в 3 часа ночи.
Тем не менее, в серии представлено множество других вещей, непосредственно основанных на предметах одежды, которые носила принцесса.
Одно из них, показанное в последней части, — простое платье красного цвета, созданное дизайнером Кэтрин Уокер, которая разработала значительное количество известных ансамблей, которые носили члены королевской семьи.
На самом деле платье простого фасона с двойным золотым поясом изначально была сшито для принцессы для визита в Чикаго, но ее не носили до открытия закладного камня в отделении неотложной помощи в больнице Нортвик-Парк в Харроу.
В рамках своей пропагандистской работы по повышению осведомленности о минах принцесса посетила Боснию в августе того же года.
Там она носила светло-розовую рубашку, дополнив образ золотыми серьгами. Для сериала удалось найти почти точную копию наряда.
Что касается костюмов во время, без сомнения, весьма противоречивого сегмента – моментов, предшествовавших смерти королевской особы, – Сидони рассказала, как команда справилась с этим.
Она рассказала, что одежда была очень близка к тому, что носила Диана в реальности.
Вместе с портным они сшили два брючных костюма, сохранив финальную сцену "насколько возможно реалистичной".
Напомним, Мэг Беллами, исполнительница роли Кейт Миддлтон в сериале "Корона", уже стала звездой и получила выгодные контракты с топовыми брендами. Даже с Dior, чего не удалось в свое время Меган Маркл.