Королева Летиция продемонстрировала яркий брючный костюм (фото)
Монаршая персона посетила открытие выставки Пикассо и церемонию награждения журналистской премией.
Королева Испании Летиция продемонстрировала яркий брючный костюм во время открытия выставки художника Пабло Пикассо в Мадриде. Об этом пишет Daily Mail.
51-летняя монаршая персона надела красный деловой костюм во время появления в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía вместе со своим мужем, королем Испании Филиппом, 55.
Бывшая журналистка выбрала пиджак и брюки бренда CAROLINA HERRERA из коллекции 2019 года.
К яркому костюму Летиция добавила телесный топ BOSS и босоножки Patrizia Pepe.
Испанский монарх тем временем традиционно был в деловом костюме со светлой рубашкой и ярким галстуком, дополняющим образ его жены.
Выставка официально открывается 15 ноября 2023 года в Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía и продлится до марта 2024 года. Национальный музей имеет связи с королевской семьей с момента открытия в 1992 году и был назван в честь матери короля Филиппа Софии.
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Летиция, которая впоследствии посетила еще и церемонию награждения журналистской премией, добавила к образу минимальные украшения, выбрав элегантную пару бриллиантовых висячих сережек.
Она уложила волосы легкими волнами и сделала вечерний макияж с акцентом на глаза.
Напомним, королева Летиция показала, какое пальто выбрать на конец осени 2023 года.
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