Огромное богатство королевских наследников: какие активы принца и принцессы Уэльских

Согласно ежегодным публичным отчетам, состояние принца Уильяма и Кейт Миддлтон существенно возросло после смерти Елизаветы ІІ в сентябре 2022 года.

Принц и принцесса Уэльские являются одними из самых популярных членов королевской семьи в Великобритании. Оказалось, что они же чрезвычайно богатая семейная пара. Об этом пишет Mirror.

Как сообщает издание, благодаря ежегодным публичным отчетам оказалось раскрытым ошеломляющее состояние принца Уильяма, который после смерти бабушки Елизаветы ІІ вместе с женой Кейт не только получили множество впечатляющих новых титулов, но и унаследовали обширную империю герцогства Корнуолл, став при этом миллиардерами. Как стало известно, активы молодой королевской четы составляют 1 миллиард фунтов стерлингов и огромный годовой доход.

Ранее в 2023 году выяснилось, что будущий британский король получил частный доход от герцогства Корнуолл в размере почти 6 миллионов фунтов стерлингов в прошлом финансовом году.

"Обычно Уильям имел бы право на 24 миллиона фунтов стерлингов в качестве личного дохода, но его финансы усложнились после того, как в середине финансового года он стал наследником престола. Это произошло после того, как выяснилось, что герцогство получило рекордную прибыль в размере 24,048 миллиона фунтов стерлингов в 2022-2023 годах — на 1,02 миллиона фунтов стерлингов больше, чем годом ранее", — уточняет Mirror, ссылаясь на Кенсингтонский дворец.

Кроме того, дворец сообщил, что ныне действующий король Чарльз III как бывший принц Уэльский до своего вступления на престол имел право на 11,275 миллиона фунтов стерлингов излишка, а принц Уильям, который провел около шести месяцев последнего финансового года в качестве герцога Корнуолла и принца Уэльского, — на 12,773 миллиона фунтов стерлингов.

"Вместе с тем дворец заявил, что в качестве "разового мероприятия, связанного со сменой герцогов Корнуоллских" команда герцогства попросила сохранить часть излишка для "целей оборотного капитала" – повседневного управления поместьем", — рассказывает издание.

Герцогство сохранило 6,873 миллиона фунтов стерлингов, в результате чего доход Уильяма составил 5,9 миллиона фунтов стерлингов. Однако даже до того, как унаследовать герцогство Корнуолл, Уильям все еще имел миллионы в банке благодаря нескольким выплатам по наследству. По данным The Times, принц унаследовал 10 миллионов фунтов стерлингов после трагической смерти своей матери, принцессы Дианы .

"Между тем, еще одну выплату принц получил после смерти королевы-матери. Считается, что Уильям получил миллионы после того, как в марте 2002 года скончалась его покойная прабабушка. Личное состояние Кэтрин Миддлтон оценивается примерно в 10 миллионов фунтов стерлингов", — замечает Mirror.

Напомним, Фокус писал, что принц Уильям станет актуальным и радикальным монархом, когда сменит на британском престоле своего отца, короля Чарльза III.

Ранее Фокус сообщал, кто был назван самой стильной звездной парой в 2023 году. Ею стали наследник британского престола принц Уильям и его жена Кейт Миддлтон.