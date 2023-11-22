Стало известно, что муж принцессы Беатрис подарил покойной королеве (видео)

Итальянскому аристократу помог его отчим, который занимается скульптурой.

Стало известно, что муж принцессы Беатрис подарил покойной королеве Елизавете II в 2018 году. Об этом пишет Hello Magazine.

Когда Эдоардо Мапелли Моцци искал подарок для бабушки своей возлюбленной, он обратился за помощью к своему отчиму — скульптору Дэвиду Уильямсу-Эллису. Итальянский бизнесмен поручил отчиму сделать статую королевы Великобритании из бронзы, на которой она смотрит вверх и гладит лошадь. Вместе они решили, что это будет идеальный подарок для Елизаветы ІІ, которая практически всю жизнь увлекалась верховой ездой.

"Я сделал макет с изображением королевы и лошади для проекта, которого на самом деле не было, и Эдо и Беатрис увидели и влюбились в это", — рассказал скульптор.

"Они думали, что это отразило истинный дух королевы, бабушки Беатрис. Всегда странно разговаривать с кем-то, чья бабушка является королевой, особенно когда ты делал их скульптуру. Эдо решил отдать одну Беатрис, а другую — королеве", — добавил отчим мужа принцессы.

Статуя королевы Елизаветы II

В следующем 2019 году Эдоардо подарил вторую версию бронзовой скульптуры королевы своей тогдашней девушке, принцессе Беатрис, на ее день рождения в августе.

Королева Елизавета II Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Беатрис появилась на публике в платье любимого бренда Кейт Миддлтон.

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