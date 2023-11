Утром нужно есть: 6 главных преимуществ завтрака для похудения

Если вы не привыкли завтракать по утрам, пора пересмотреть эту привычку, так как этот прием пищи не только даст вам заряд энергии на весь день, но и поможет избавиться от лишнего веса.

Несмотря на то, что термин "завтрак — самый важный прием пищи за день" был развенчан как маркетинговая стратегия, этот прием пищи по-прежнему очень важен. На самом деле, существует множество причин, по которым несколько яиц и тост на завтрак могут помочь вам достичь ваших целей в области здоровья, включая снижение веса. Эксперты и научные исследования доказали, что завтрак может помочь вам похудеть в долгосрочной перспективе. Об єтом пишет Eat This, Not That.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

Некоторые из способов, благодаря которым завтрак может помочь в достижении ваших целей по снижению веса, включают в себя получение достаточного количества белка, клетчатки и полезных жиров, а также сохранение энергии. Но стоит отметить, что имеет значение, что именно вы едите на завтрак. Сбалансированный, богатый питательными веществами завтрак принесет вам больше пользы, чем завтрак, в котором много добавленных сахаров и ноль питательных веществ. Начало дня со здорового, богатого питательными веществами завтрака может помочь в достижении целей по снижению веса следующими способами.

Завтрак дает энергию

Фото: Freepik

Одно из самых приятных преимуществ, которые вы можете получить от завтрака (помимо возможности употреблять некоторые из ваших любимых продуктов), заключается в том, что этот прием пищи может помочь поддерживать уровень энергии в течение дня. По данным клиники Кливленда, завтрак обеспечивает организм энергией, необходимой для максимальной эффективности на протяжении дня.

"Завтрак поможет вам оставаться сосредоточенным и бодрым, улучшая общую физическую и умственную работоспособность, что позволит быть более продуктивным", — говорит Янг.

Хотя это не связано напрямую с потерей веса, наличие большего количества энергии в течение дня может помочь вам похудеть, потому что вы будете чувствовать себя более бодрым и мотивированным для тренировок и приготовления здоровой еды. Когда мы чувствуем себя вялыми и утомленными, то более склонны пропустить тренировку или съесть нездоровую пищу. Янг советует просто убедиться, что вы начинаете свой день с питательного завтрака, который "включает баланс углеводов, белков и полезных жиров", — говорит она.

Наличие такого баланса питательных веществ важно, потому что завтраки, состоящие только из рафинированного сахара, такие как пончики, кексы и т. д., не придадут вам энергии, а могут оказать противоположное влияние на ваш уровень энергии.

Позволяет дольше сохранять сытость

Фото: Freepik

Это может показаться очевидным, но потребление калорий с утра может помочь вам насытиться и контролировать аппетит в течение дня.

"Завтрак предотвращает чувство сильного голода в течение дня, что часто приводит к выбору нездоровой пищи", — говорит доктор философии Лиза Янг. "Завтрак также заставляет вас чувствовать себя сытым дольше и помогает контролировать размеры порций во время остальных приемов пищи", — добавляет она.

Исследование, опубликованное в журнале Current Developments in Nutrition, показало, что участники, которые завтракали, чувствовали себя более сытыми на протяжении дня. Ключом к ощущению сытости после завтрака является включение в него всех ключевых элементов, необходимых для здорового питания: белков, полезных жиров и углеводов, богатых клетчаткой.

Помогает избежать ночных перекусов

Фото: Getty

"Как дипломированный диетолог, я слышала, как сотни людей рассказывали мне, что они едят, и, несомненно, люди, которые пропускают завтрак, обычно жаждут углеводов по ночам", — говорит Эми Гудсон.

"Завтрак, состоящий из углеводов и белков с высоким содержанием клетчатки, стабилизирует уровень сахара в крови в течение дня и может помочь вам предотвратить чувство голода позже. Хотя многие люди думают, что пропуск завтрака экономит калории, в конечном итоге они съедают эти калории позже", — добавляет она.

Вы получаете больше клетчатки

Завтрак дает вам возможность добавить в свой рацион больше клетчатки — питательного вещества, которое имеет решающее значение для снижения веса.

В исследовании, опубликованном в "Журнале питания", говорится, что клетчатка связана с большей потерей веса и соблюдением диеты, а в клинике Майо утверждают, что продукты с высоким содержанием клетчатки более сытны, чем многие другие виды пищи, а это означает, что вы можете чувствовать сытость, съедая меньшее количество калорий.

По данным Американской кардиологической ассоциации, среднестатистический человек должен потреблять не менее 25–30 граммов клетчатки в день. К счастью, большинство здоровых продуктов для завтрака содержат удивительно много клетчатки. Овсянка, цельнозерновой хлеб, фрукты и даже некоторые крупы — отличные источники клетчатки по утрам.

Больше белка

Фото: Freepik

Когда дело доходит до того, сколько белка вам следует потреблять, Гудсон рекомендует включать в свой завтрак не менее 20–30 граммов белка, а также богатые клетчаткой углеводы и полезные жиры.

Шеннон Генри, доктор медицинских наук рекомендует яйца или йогурт в качестве питательного завтрака с вісоким содержанием белка. Она отмечает, что оба эти продукта могут увеличить чувство сытости и сократить потребление пищи в конце дня, что ускорит потерю веса в целом.

Больше полезных жиров

Фото: freepik

Продукты для завтрака, такие как авокадо, орехи, яйца и слабосоленый лосось, содержат полезные мононенасыщенные или полиненасыщенные жиры, которые связаны с контролем аппетита и чувством насыщения, а это может напрямую помочь в снижении веса. Согласно отчету, опубликованному в журнале Foods, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры могут помочь регулировать основные гормоны голода, что приводит к лучшему контролю аппетита.

Напомним, самые важные питательные вещества организму важно получать с утра, чтобы зарядить вас энергией на весь день.

Ранее Фокус писал о том, почему важно иногда отказываться от сладкого завтрака и "кормить"свой организм белково-жировой пищей с самого утра.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.