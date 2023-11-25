Кейт Миддлтон снова заподозрили в копировании стиля Меган Маркл (фото)

Модные критики заметили сходство между нарядами невесток короля Великобритании Чарльза ІІІ.

Кейт Миддлтон снова заподозрили в копировании стиля Меган Маркл. Об этом пишет Royal Fashion Police.

Накануне для встречи президента и первой леди Южной Кореи принцесса Уэльская выбрала экстравагантный наряд ярко-красного цвета: платье, шляпу с широкими полями, пальто с бантом и туфли Gianvito Rossi.

Эффектное яркое пальто жены принца Уильяма было за 3 000 фунтов стерлингов от дизайнера Кэтрин Уокер. Миддлтон также носила овальные серьги с сапфирами и бриллиантами, которые ранее принадлежали покойной принцессе Диане.

Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Впрочем, модные критики заподозрили королевскую персону в копировании стиля жены брата ее мужа Меган Маркл. Герцогиня Сассекская появилась на похоронах королевы Елизаветы II в сентябре 2022 года в похожем ансамбле, однако черного цвета. Бывшая актриса также была в платье-пальто, шляпе с широкими полями и туфлях в тон. Однако возлюбленная принца Гарри тогда добавила к образу черные перчатки.

Интересно, что волосы двух невесток короля Чарльза III также были собраны.

"Извините, но образ Кейт очень напоминает мне вайб Меган", — отметили в Royal Fashion Police.

Кейт Миддлтон и Меган Маркл Фото: Скріншот

Кейт Миддлтон уже замечали в образах, очень похожих на те, которые ранее носила Меган Маркл.

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, принцесса Уэльская продолжает традицию устраивать концерт рождественских колядок.

Также Фокус писал о появлении Кейт Миддлтон на публичном мероприятии в серьгах покойной королевы Елизаветы ІІ.