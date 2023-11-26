Ускорить метаболизм и похудеть: 5 полезных свойств грейпфрутового сока

Грейпфрутовый сок помогает уменьшить вздутие живота, балансирует уровень сахара в крови и ускоряет сжигание жира — это все вы получите бонусом к его неповторимому освежающему вкусу.

Несколько десятилетий назад в моде были грейпфрутовые диеты и, оказывается, создатели этих диет были близки в истине. Исследования показывают, что легкие, освежающе терпкие фрукты помогают нам похудеть и улучшить здоровье. Действительно, грейпфрут может ускорить обмен веществ, стабилизировать уровень сахара в крови и многое другое. Но многие женщины задаются вопросом: помогает ли грейпфрут от вздутия живота? Об этом пишет First For Woman.

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Трудно игнорировать газы, стеснение или давление, которые являются признаками вздутия живота. Но, согласно обзору, опубликованному в журнале "Достижения в терапии", не существует какой-то одной причины вздутия живота. Чаще всего продукты с высоким содержанием натрия, газированные напитки и чувствительность к еде могут вызвать накопление кишечных газов, которое мы называем вздутием живота, говорит диетолог из Нью-Йорка Кери Ганс.

Другие причины могут включать в себя заглатывание лишнего воздуха, что часто происходит при использовании соломинок, а также кишечные заболевания, такие как болезнь Крона и синдром раздраженного кишечника. Кроме того, колебания гормонов могут привести к задержке воды и газов, что может вызвать также вздутие живота. Но независимо от причины, употребление грейпфрута может вам помочь.

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По словам врача и эксперта по питанию Уильяма Ли, грейпфрут помогает при вздутии живота главным образом за счет высококачественной клетчатки, которая питает полезные бактерии в кишечнике. "Это важно для уменьшения вредных бактерий, которые могут выделять токсины и вызывать газообразование или вздутие живота". По словам доктора Ли, эти полезные кишечные бактерии могут справиться с воспалением в организме. "Клетчатка проходит через наше тело непереваренной, помогает поддерживать регулярный стул и снижает риск запоров", которые также могут привести к вздутию живота", — добавляет Ганс.

Более того, грейпфрут на 91% состоит из воды. Это не только позволит избежать обезвоживания, но и поможет при вздутии живота, поскольку поддержание гидратации также помогает вашей пищеварительной системе работать, предотвращая запоры. Грейпфрут также богат целебным антиоксидантом гесперидином.

Заметное влияние грейпфрута на вздутие живота — не единственная причина, по которой мы любим цитрусовые.

Грейпфрут балансирует уровень сахара в крови

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Исследования на людях и животных доказали мощное влияние грейпфрута на уровень сахара в крови и уровень инсулина — эффекты, которые ускоряют сжигание жира. В одном исследовании на мышах употребление 4 чашек грейпфрутового сока в день снижало уровень сахара в крови так же эффективно, как лекарства от диабета. "Считается, что этот эффект обусловлен влиянием грейпфрута на здоровье кишечника", — объясняет доктор Ли. "Здоровые кишечные бактерии помогают улучшить метаболические параметры, такие как чувствительность к инсулину, утилизация глюкозы и липидный обмен".

Грейпфрут блокирует образование жира

Грейпфрут наполнен нобилетином, соединением, которое, по словам доктора Ли, помогает предотвратить увеличение веса, активируя процесс сжигания жира, называемый термогенезом в буром жире. "Коричневый жир — это здоровая форма жира, которая действует как обогреватель, сжигая лишние калории, хранящиеся во вредном висцеральном жире", — объясняет он. Действительно, канадские исследователи обнаружили, что мыши, получавшие диету с высоким содержанием жиров и нобилетином, набирали на 71% меньший вес, чем мыши, не получавшие этого питательного вещества.

Грейпфрут ускоряет обмен веществ

Фото: Freepik

Грейпфрут является отличным источником витамина С: в одном среднем плоде содержится почти 100% рекомендуемой суточной нормы. Это очень важно, потому что наличие достаточного количества питательных веществ может повысить метаболизм на 30%, помогая вам сжигать больше жира без особых усилий. Доктор Ли добавляет: "Грейпфрут содержит биологически активные химические вещества, такие как нарингенин, которые могут улучшить ваш метаболизм, активируя полезный бурый жир для сжигания нездорового белого жира". Исследования, опубликованные в журнале Nutrition & Metabolism, подтверждают это: диета с добавлением нарингенина привела к снижению количества жира в организме на 50%, особенно в области живота.

Взаимодействует ли грейпфрут с лекарствами?

Эксперты сходятся во мнении, что если вы принимаете лекарства, вам следует поговорить с врачом, прежде чем употреблять грейпфрут. Все потому, что фрукты могут блокировать фермент в кишечнике (CYP3A4), который помогает расщеплять лекарства и позволяет нужному количеству лекарства попасть в кровоток, отмечает доктор Ли. Это может повлиять на такие лекарства, как препараты разжижающие кровь, статины, лекарства от артериального давления и антигистаминные препараты, что приводит к слишком высокому уровню этих

Напомним, две порции разных фруктов – минимальная суточная норма в вашем рационе, но, оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.

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