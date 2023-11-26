Полезнее мяса. Диетолог рассказала, почему нужно есть субпродукты

Врачи советуют контролировать потребление красного мяса и даже долгожители употребляют его не чаще 2-х раз в неделю. Эксклюзивно для Фокуса диетолог Анна Безык рассказала о пользе субпродуктов и почему так важно регулярно включать их в свой рацион.

Здоровое питание предусматривает включение в рацион различных групп продуктов. Возможно, вы удивитесь, но субпродукты, такие как печень и язык, намного полезнее мяса именно из-за большего содержания в них витаминов, минералов и аминокислот. Диетолог-нутрициолог Анна Безык рассказала Фокусу, какие субпродукты самые полезные для организма и в чем их преимущество перед мясом.

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Печень

Фото: Getty

Печень содержит 12 из 290 существующих аминокислот, витамин В12, который необходим для нормальной работы кишечника и нервной системы, кроветворения и переноса кислорода. Она богата витамином А, необходимым для кожи, зрения, иммунной и гормональной систем. Кроме того, печень — отличный источник железа, меди, витаминов группы В и витамина К2.

"Печень можно назвать незаменимым продуктом для женщин и детей, ведь именно они чаще всего страдают анемией. Регулярное употребление печени, как и в принципе всех остальных субпродуктов, убережет вас от развития анемии. Рекомендую выбирать куриную печень, она содержит гепарин, который необходим для свертываемости крови, витамин А, В12, селен и кобальт. По калорийности куриная печень приравнивается к куриной грудке, только витаминов в ней больше", — отмечает Анна Безык.

Из печени можно приготовить множество блюд, начиная от паштета, котлет и блинчиков, заканчивая просто тушеной с овощами.

Желудочки

"Куриные желудочки содержат тиамин, железо, ниацин, фолиевую кислоту, калий, витамин А, магний, витамины группы В — все это необходимо нашему иммунитету, сердечно-сосудистой системе и кровообращению", — говорит Анна Безык.

Диетолог отмечает, что куриные желудочки благоприятно воздействуют на работу пищеварительной системы: улучшают аппетит, стимулируют процесс пищеварения, помогают кишечнику естественно очищаться и способствуют развитию здоровой микрофлоры. Все это делает желудочки прекрасным продуктом, который стимулирует работу детокс-систем.

Сердце

Фото: Freepik

Этот вид субпродукта является источником важных питательных веществ. Сердце содержит витамины А, РР, К, Е, В5, витамины группы В (В1, В2, В12), а также железо, цинк, марганец, йод, селен, кобальт, серу, фосфор, кальций, магний, калий и натрий.

"Благодаря содержанию цинка и магния, сердце укрепляет стенки сосудов и сердечную мышцу, что делает его незаменимым продуктом при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, во время беременности, а также в рационе детей", — отмечает Анна Безык.

Куриные сердечки содержат:

изолейцин, который участвует в формировании мышечной ткани и ее регенерации;

лейцин, способствующий восстановлению спортсменов после физических нагрузок;

валин, который является важным элементом, способствующем образованию новых клеток;

лизин, участвующий в построении новых белковых цепочек.

"Сердце можно выбирать куриное или говяжье, основное отличие только в жирности. Куриное — самое жирное, а говяжье более диетическое", — говорит диетолог.

Методы приготовления этого субпродукта крайне разнообразны: тушение, шашлык, жарка. Сочетать приготовленное сердце можно с овощами, крупами макаронами, дополняя различными соусами.

Язык

Фото: Freepik

Язык содержит холин, предшественник ацетилхолина, — нейромедиатор, необходимый для нервной системы и работы блуждающего нерва, а также витамин В12, никотиновую кислоту.

"Говяжий язык содержит суточную норму цинка, а это наши волосы, ногти, кожа, кровообращение, иммунитет. Язык является обязательным продуктом во время беременности, грудного вскармливания, а также я бы обязательно вписала его в рацион детей", — говорит диетолог.

Готовить язык очень просто, можно просто отварить и добавлять в салаты или на бутерброды, а можно приготовить более сложные блюда с разными соусами.

Почки

Почки довольно низкокалорийный продукт, они содержат всего 86 ккал на 100 г, и 15,2 г белка. В них содержатся витамины группы В, железо, цинк, селен, что делает их незаменимым продуктом для людей с проблемами щитовидной железы.

"Почки не любят за счет запаха, но если их предварительно замочить в воде с уксусом, запах пропадет", — советует Анна Безык.

Методы приготовления почек довольно разнообразны, к примеру, их можно приготовить с томатным соусом, грибами и овощами.

Кому следует быть осторожным

Фото: Freepik

Анна Безык отмечает, что есть ряд заболеваний, при которых с употреблением субпродуктов следует быть крайне осторожными и предварительно проконсультироваться с диетологом или семейным врачом. К них относятся:

синдром Жильбера;

подагра, гемохроматоз;

глаукома;

аллергии, накопление гистамина (особенно осторожно с употреблением языка).

Всем остальным субпродукты принесут огромную пользу. Старайтесь питаться разнообразно и сбалансировано, тогда не придется восполнять дефициты необходимых питательных веществ и витаминов с помощью различны добавок. Выберите варианты приготовления, которые понравятся вам и несколько раз в неделю заменяйте обычное мясо на субпродукты.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.