Что нельзя есть на ужин. Нутрициолог назвала продукты, которые способствуют набору веса

Если ужин — ваш основной и самый большой приём пищи за день, стоит пересмотреть своё питание. Специально для Фокуса нутрициолог Наталья Козак рассказывает, когда и что нужно есть вечером, чтобы иметь крепкое здоровье и стройную фигуру.

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Абсолютно каждый из приемов пищи важен для формирования нашего здоровья и самочувствия. Именно поэтому все специалисты отмечают важность регулярного питания, однако стоит правильно распределять количество пищи, которую вы потребляете в течение дня, чтобы не иметь проблем со здоровьем и с засыпанием. Нутрициолог, специалист по здоровому питанию Наталья Козак рассказывает Фокусу о том, от каких продуктов лучше воздержаться вечером, чтобы спокойно спать и не поправляться.

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"Вы могли слышать популярную поговорку: "завтрак съешь сам, обед подели с другом, а ужин отдай врагу". И получается так, будто ужин — это худшее, что может быть в вашем питании. Нет. Это совсем не так. Ужин играет огромную роль для нашего рациона в целом, влияет на самочувствие, ночное восстановление и сон", — говорит нутрициолог.

Почему важно ужинать

Фото: Freepik

Часто люди отказываются от ужина, чтобы скорректировать свой вес, однако полноценный вечерний прием пищи является важной частью сбалансированного питания. Если вы откажетесь от ужина, то переедите в последующие приемы пищи. А правильный сбалансированный ужин, наоборот, поможет насытить организм необходимыми нутриентами, избавит от чувства голода и желания перекусить ночью, подарит хорошее настроение и самочувствие на следующий день.

Важно

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Важно правильно и рационально питаться в течение дня, потому что если вы будете пропускать какой-то из приемов пищи, то с большой вероятностью переедите вечером из-за сильного голода.

"Ужин, как и другие приемы пищи, должен содержать все питательные нутриенты и состояться примерно за 3-4 часа до сна. Важно, чтобы спать мы шли сытые, чтобы голод не будил нас, но и без тяжести в желудке", — советует эксперт по здоровому питанию.

Что нельзя есть на ужин

Фото: Getty

Поэтому, если вы питаетесь в пределах своей калорийности, чрезмерно не увлекаетесь обработанными продуктами, то ужин можете выбирать на свой вкус.

"Каких продуктов стоит избегать на ужин? Исключительно тех, которые вы плохо переносите, которые дают тяжесть, вздутие, боли, отрыжку, портят состояние и сон", — говорит Наталья Козак.

В целом, по словам нутрициолога, на ужин можно употреблять абсолютно все продукты в пределах сбалансированной тарелки. Ведь сбалансированное питание позволяет насытить организм необходимыми питательными веществами и оградить от проблем с лишним весом. Понятно, что в сбалансированную тарелку не входит фастфуд, обработанная пища, разнообразные сладости и другие вкусности, мы говорим о полезной еде. Кроме этих продуктов, также стоит избегать:

Жареных и жирных продуктов.

"В идеале на ужин стоит выбирать продукты и блюда не зажаренные в большом количестве масла, не копченые и не очень острые", — отмечает Наталья Козак

Фото: Freepik

Слишком соленой пищи.

"Особенно, если вас беспокоят отеки, рекомендую уменьшить количество соленой пищи на ужин", — советует нутрициолог.

Соль задерживает воду в организме, поэтому если на ужин вы съедите много соленой пищи, то утром кроме отеков, увидите большую прибавку в весе. Конечно, если на следующий день вы будете питаться правильно и сбалансировано, эта вода уйдет и вес снова станет прежним, однако, если вы только начинаете свой путь в похудении, эта ситуация может вас демотивировать.

Фото: Getty Images

Бобовых, некоторых видов овощей (цветная капуста, брокколи, спаржа) и фруктов (груши, сливы).

"Если вы испытываете вздутие животы из-за определенных продуктов, то или обрабатывайте их термически, или тщательно пережевывайте, или не употребляйте на ужин", — говорит Наталья Козак. Важно не переедать и выбирать полезные продукты тогда вся пища пойдет вам на пользу. Придерживаясь этих простых правил, вы не будете иметь проблем с лишним весом, плохим сном или тяжестью и отсутствием энергии по утрам. Если все же так случилось, что вы вечером переели, утром просто продолжайте питаться сбалансировано, пить много воды, тогда последствия такого ужина пройдут незаметно, если, конечно, вы не будете делать этого регулярно.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.