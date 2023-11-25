Що не можна їсти на вечерю. Нутриціологиня назвала продукти, які сприяють набору ваги

Якщо вечеря — ваш основний та найбільший прийом їжі за день, варто переглянути своє харчування. Спеціально для Фокуса нутриціологиня Наталія Козак розповідає, коли та що потрібно їсти ввечері, аби мати міцне здоров'я та струнку фігуру.

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Абсолютно кожен з прийомів їжі важливий для формування нашого здоров’я та самопочуття. Саме тому усі спеціалісти наголошують на регулярному харчуванні, проте варто правильно розподіляти кількість їжі, яку ви споживаєте протягом дня, аби не мати проблем зі здоров'ям та із засипанням. Нутриціологиня, спеціаліст зі здорового харчування Наталія Козак розповідає Фокусу про те, від яких продуктів краще утриматись ввечері, щоб спокійно спати та не мати проблем із вагою.

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"Ви могли чути популярну приказку: "сніданок з’їж сам, обід поділи з другом, а вечерю віддай ворогу". І виходить так, ніби вечеря — це найгірше, що може бути у вашому харчуванні. Ні. Це зовсім не так. Вечеря відіграє величезну роль для нашого раціону в цілому, впливає на наше самопочуття, нічне відновлення та сон", — каже нутриціологиня.

Чому важливо вечеряти

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Часто люди відмовляються від вечері аби скоригувати свою вагу, проте повноцінний вечірній прийом їжі є важливою частиною збалансованого харчування. Якщо ви відмовитесь від вечері, то переїсте у наступні прийоми їжі. А правильна збалансована вечеря, навпаки, допоможе наситити організм необхідними нутрієнтами, позбавить відчуття голоду та бажання перекусити вночі, крім того подарує гарний настрій і самопочуття на наступний день.

Важливо

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Важливо правильно та раціонально харчуватися протягом дня, бо якщо ви пропускатимете якийсь із прийомів їжі, то з великою ймовірністю переїсте ввечері через сильний голод.

"Вечеря, як і інші прийоми їжі, повинна містити усі поживні нутрієнти та відбуватися приблизно за 3-4 години до сну. Важливо, щоб спати ми йшли ситі, аби голод не будив нас, але і без важкості", — радить експертка зі здорового харчування.

Що не можна їсти на вечерю

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Тому, якщо ви харчуєтесь в межах своєї калорійності, надмірно не захоплюєтесь обробленими продуктами, то вечерю можете обирати на свій смак.

"Яких продуктів варто уникати на вечерю? Виключно тих, які погано переносяться вами, дають важкість, здуття, болі, відрижку, псують стан і сон", — каже Наталія Козак.

В цілому, за словами нутриціологині, на вечерю можна вживати абсолютно усі продукти в межах збалансованої тарілки. Адже збалансоване харчування дозволяє наситити організм необхідними поживними речовинами та не мати проблем із зайвою вагою. Зрозуміло, що у збалансовану тарілку не входить у великій кількості фастфуд, оброблена їжа, різноманітні солодощі та інші смаколики, ми говоримо про корисну їжу. Крім цих продуктів, також варто уникати:

Смажених та жирних продуктів.

"В ідеалі на вечерю варто обирати продукти та страви не засмажені у великій кількості олії, не копчені та не дуже гострі", — наголошує Наталія Козак

Фото: Freepik

Занадто солоної їжі.

"Особливо, якщо вас турбують набряки, рекомендую зменшити кількість солоної їжі на вечерю", — радить нутриціологиня.

Сіль затримує воду в організмі, тому якщо на вечерю ви з'їсте багато солоної їжі, то зранку окрім набряків, побачите велику прибавку у вазі. Звісно, якщо на наступний день ви харчуватиметеся правильно та збалансовано, ця вода піде і вага знову стане меншою, проте, якщо ви тільки починаєте свій шлях у схудненні, ця ситуація може вас демотивувати.

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Бобових, деяких видів овочів (цвітна капуста, броколі, спаржа) та фруктів (груші, сливи).

"Якщо ви маєте здуття на певні продукти, то або обробляйте їх термічно, або ретельно пережовуйте, або не вживайте на вечерю", — каже Наталія Козак. Важливо не переїдати та обирати корисні продукти тоді майже вся їжа піде вам на користь. Дотримуючись цих простих правил, ви не будете мати проблем із зайвою вагою, поганим сном або важкістю та відсутністю енергії на ранок. Якщо все ж так трапилося, що ви ввечері переїли, зранку просто продовжить харчуватися збалансовано, а ще пити багато води, тоді наслідки такої вечері пройдуть непомітно, якщо, звісно, ви не будете переїдати регулярно.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.