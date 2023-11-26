Второй год подряд: Франция одержала победу на Детском Евровидении, Украина в пятерке лучших
С 2018 года Украина показала свой лучший результат на песенном конкурсе. Жюри оценили Анастасию Димид на 9-е место, а вот зрители отдали песне "Квiтка" 3-е место.
26 ноября во французской Ницце прошел финал конкурса "Детское Евровидение-2023". Победу второй год подряд одержала страна-организатор. Фокус рассказывает о результатах детского песенного конкурса.
Франция получила право принимать конкурс у себя в стране после победы в 2022 году 14-летнего Lissandro. Тогда он покорил зрителей и жюри своей композицией "Oh Maman".
Детское Евровидение этого года прошло в Ницце во Дворце Никайя и в нем приняло участие 16 европейских стран, среди которых и Украина. Нашу страну на конкурсе представляла 9-летняя Анастасия Димид, которая исполнила песню "Квiтка". Композиция была написана на двух языках: частично украинский и частично английский, а написала ее украинская певица Светлана Тарабарова.
Жюри отдали артистке 45 баллов (9 место), а зрители оценили украинскую заявку на 83 балла (3 место). В результате Украина показала один из лучших своих результатов с 2018 года и заняла 5 место.
Победителем конкурса стала вновь Франция и ее 13-летняя представительница Зоэ Клозюр с песней "Cœur". Она победила как по результатам голосования жюри, так и зрителей, набрав в итоге 228 баллов.
Это третья победа для Франции за 21-летнюю историю конкурса. В первый раз хрустальный микрофон был получен в 2020 году, потом на конкурсе 2022 года в Армении, и сейчас вновь, но уже в родной стране.
Второе место с результатом в 201 балл заняла Испания, а 3 место и 180 баллов у Армении. Последнее место с результатом в 42 балла заняла Ирландия, тем самым получив худший результат за время своего участия.
Традиционно страна победитель имеет право принять конкурс следующего года, однако захочет ли Франция проводить Детское Евровидение второй год подряд — пока что неизвестно. Если поступит отказ, тогда у других есть шанс провести мероприятия, как это было в 2023 году со взрослым конкурсом.
Украина выиграла Евровидение-2022, однако из-за активной фазы войны не смогли заняться организацией. Конкурс прошел в британском Ливерпуле, ведь именно Британия финишировала второй в тот год.
Напомним, 21 сентября сообщалось, что вокруг жюри Нацотбора на Детское Евровидение-2023 развернулся скандал. Жюри отбирали в приложении "Дія", но результаты голосования многих возмутили. Тройка выглядела следующим образом: Игорь Кондратюк (28,16%), певица Jerry Heil (24,93%) и рэперка Alyona Alyona (20,91%).