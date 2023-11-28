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Принц Уильям не намерен видеть принца Гарри, — эксперт

Виктория Сытняк
Фото: Getty Images | Принц Уильям и принц Гарри

По словам специалистов, сыновья принцессы Дианы еще долгое время не смогут найти общий язык.

Королевский эксперт Сара Хьюсон заявила, что принц Уильям "не планирует" видеть младшего брата принца Гарри — за исключением случаев, когда они оба посетят следующие семейные похороны. Об этом пишет The Sun.

"Мы видели Гарри только на больших семейных мероприятиях — он приехал с Меган на празднование платинового юбилея, он вернулся на похороны принца Филиппа, а затем на похороны своей бабушки. И, конечно, на коронацию его отца, которая, хотя и была очень мимолетным визитом", — рассказывает эксперт.

Впрочем, в ближайшее время не планируется ни одного события, на которое, по словам Хьюсон, могли бы пригласить герцога Сассекского.

Принц Уильям и принц Гарри
Фото: Getty Images

По информации королевского эксперта, на Рождество принц Гарри с женой Меган Маркл и детьми точно не приедут в Сандрингем.

"Очень трудно увидеть какое-либо другое событие, кроме, возможно, семейных похорон, где братья были бы вместе", — считает Хьюсон.

Другой эксперт Омид Скоби говорит, что принц Уильям "предпочитал свою лояльность к монархии" и слил в прессу ложные истории о своем младшем брате и его возлюбленной.

Принц Уильям и принц Гарри
Фото: Getty Images

Противостояние между сыновьями британского короля начались еще до переезда младшего в США в 2020 году. В биографической книге "Запасной" принц Гарри рассказывал о драке с Уильямом, а также недоразумениях между их женами перед свадьбой Сассекских в 2018 году.

Напомним, король Чарльз ІІІ остался расстроенным после разговора с принцем Гарри на свой юбилей.

Также Фокус писал об отношении принца Гарри к последнему роману его покойной матери.