Бен Аффлек и Дженнифер Лопес замечены за поцелуями (фото)
Супруги отправились на свидание в Лос-Анджелесе в конце осени.
51-летний оскароносный актер Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес, 54, замечены за поцелуями на осеннем свидании. Об этом пишет Page Six.
Звездная пара была сфотографирована за поцелуями во время прогулки под руку в Лос-Анджелесе.
Джей Ло улыбнулась своему мужу, прежде чем наклониться к нему. Звезда сцены и экрана была непринужденно одета в белую футболку, кроссовки в тон, удлиненный кардиган и широкие джинсы. Возлюбленная Аффлека дополнила образ для свидания темными солнцезащитными очками и собрала волосы в пучок, держа в руках телефон.
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Актер, со своей стороны, соединил серую футболку и куртку с бежевыми брюками и кроссовками Nike.
Звезда фильма "Затерянная" и певица поженились летом 2022 года. До этого они были в разных браках. Аффлек воспитывает троих детей от Дженнифер Гарнер, а Лопес — двух наследников от Марка Энтони.
Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выбирали мебель для своего нового дома.
Также Фокус писал о появлении звездных супругов на вечеринке друзей.