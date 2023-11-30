Кейт Миддлтон встретилась с кронпринцессой Швеции Викторией (фото)

Дочь шведского короля с мужем Даниэлем находится с визитом в Великобритании.

Кейт Миддлтон и принц Уильям встретились с кронпринцессой Швеции Викторией и ее мужем, принцем Даниэлем, в Виндзорском замке. Об этом будущий король Великобритании с женой сообщили в своем Instagram.

"Приятно приветствовать кронпринцессу Швеции и принца Даниэля в Виндзоре сегодня утром", — отметили Уэльские.

Миддлтон появилась в изумрудном платье миди с длинными рукавами от Emilia Wickstead. Цена наряда составляет 1350 фунтов стерлингов (более 60 тысяч грн). К нему принцесса добавила замшевые туфли-лодочки в тон от Emmy London за 425 фунтов стерлингов (почти 20 тысяч грн).

Традиционно жена принца Уильяма надела аксессуар, который ранее принадлежал его покойной матери, принцессе Диане. На этот раз выбор Кейт Миддлтон пал на серьги с бриллиантами и сапфирами.

Принц Уильям тем временем был в классическом деловом костюме с белой рубашкой и ярким галстуком.

Кейт Миддлтон и принц Уильям принимают в Виндзоре представителей шведской королевской семьи

Следующая королева Швеции для визита в Виндзорский замок выбрала яркий красный жакет, белую шелковую блузку и черные брюки. К образу дочь короля Швеции Карла XVI Густава добавила черные брюки и туфли-лодочки в тон. Ее муж Даниэль был в деловом костюме с галстуком.

Сообщалось, что королевские пары вместе посетят концерт Шер и шведской певицы Зары Ларссон.

Напомним, кронпринцесса Виктория во время визита в Великобританию наведалась в лагерь, где проходят учения украинские военные.

Также Фокус писал об истории тиары Кейт Миддлтон, которая когда-то принадлежала королеве-матери.