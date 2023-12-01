Королевская семья показала, как украсила Виндзорский замок к Рождеству
Резиденцию королевской семьи Великобритании украсили изысканными рождественскими украшениями.
Рождество пришло в Виндзорский замок, который уже декорировали к праздникам. Королевская резиденция Беркшира преобразилась: в Георгиевском зале высотой появились праздничные гирлянды и мерцающие огни, а также огромная наряженная елка. Об этом пишет Business Insider.
У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!
Атмосферу праздника можно почувствовать и в зале Ватерлоо, где огромный обеденный стол украшен эффектными предметами, в том числе подносами с золотыми фруктами.
Королевская резиденция Беркшира преобразилась благодаря шестиметровой рождественской елке, праздничным гирляндам и мерцающим огням.
К Рождеству Виндзор, как и в предыдущие годы, украшали члены Royal Collection Trust.
Фонд Royal Collection Trust управляет бесценной коллекцией произведений искусства королевской семьи и публичными открытиями их официальных резиденций, таких как Букингемский дворец и Кларенс-хаус.
Шестиметровая рождественская елка, установленная в Георгиевском зале, была выращена в Большом Виндзорском парке.
В этом году на верхушку дерева украшает звезда в честь 675-летия Ордена Подвязки.
По данным Королевского фонда коллекций, старейший рыцарский орден Великобритании, Орден Подвязки, был основан в Виндзорском замке в 1348 году.
Так что палату Ватерлоо сотрудники накрыли фарфоровой посудой из Подвязочного сервиза.
Примечательно, но именно в Георгиевском зале когда-то Меган Маркл и принц Гарри устроили королевский свадебный прием, а четыре года назад впервые показали журналистам своего первенца Арчи.
Праздничные украшения в этом году отсылают к коронации короля Чарльза и королевы Камиллы, которая состоялась в мае.
В зале Ватерлоо установили рождественское дерево меньшего размера. А его стены украшают портреты монархов, военных деятелей и политических лидеров, которые помогли победить Наполеона во время знаменитой битвы 1815 года.
Еще одна рождественская елка будет стоять в Багровой гостиной, одной из самых изысканных комнат Виндзорского замка. Эти комнаты на восточной стороне резиденции, являются частью полугосударственных комнат и ранее были частными апартаментами короля Георга IV и до сих пор используются членами королевской семьи для официальных развлечений.
Считается, что рождественские елки привозили из парка Виндзорского замка со времен правления королевы Виктории (1837–1901).
Рождественские украшения Виндзорского замка будут выставлены на всеобщее обозрение и открыты для публики до 1 января 2024 года.
Напомним, ранее рождественские украшения в Белом доме представила публике первая леди США Джилл Байден. В этом году темой праздника стала магия и волшебство.