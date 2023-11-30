Клин клином. Можно ли есть мороженое при боли в горле?

Погода меняется, поэтому у многих появляются жалобы на боль в горле. Удивительно, но в некоторых случаях от боли в горле может помочь мороженое.

Вирусы, простуды и инфекции — привычное дело для холодного времени года. Если у вас или вашего ребенка чешется горло и больно глотать — это первый звоночек. Боль в горле может быть вызвана различными факторами, начиная от банальной простуды, заканчивая негативными последствиями курения. Независимо от причины, есть некоторые продукты, которые можно есть при боли в горле. Наверняка вы слышали, что справиться с этим недугом помогает мороженое. Но действительно ли это так? Об этом пишет Health Shots.

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Боль в горле является распространенным симптомом различных заболеваний, вызванных вирусными или бактериальными инфекциями. Это также может быть результатом факторов окружающей среды, таких как сухой воздух или дым, говорит доктор Джаянта Такурия , эксперт по внутренним болезням и ревматологии. Горло воспаляется и раздражается, вызывая дискомфорт, боль и затруднение глотания.

Может ли мороженое быть полезным при боли в горле?

Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Cureus , мороженое помогло уменьшить боль, связанную с тонзиллэктомией. Хотя мороженое и не является лекарством, оно действительно может принести временное облегчение, говорит доктор Такурия. Холодная температура дает чувство онемения, уменьшая боль и воспаление в горле. Кроме того, гладкая текстура мороженого намного мягче при воспалении и першении в горле по сравнению с грубой или острой пищей.

Какое мороженое лучше есть при боли в горле

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На рынке представлено так много вкусов и видов мороженого, поэтому можно легко запутаться. Выбирайте сливочные, более мягкие сорта, которые с меньшей вероятностью будут раздражать горло. Предпочтительны ваниль и другие мягкие вкусы, так как кислые и насыщенные вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение. Кроме того, избегайте мороженого с такими добавками, как орехи или хрустящие вафли, которые могут еще больше раздражать чувствительное горло.

Как вылечить боль в горле

Мороженое может дать небольшую передышку, но это не лекарство от боли в горле. А чтобы по-настоящему устранить первопричину боли, воспользуйтесь следующими эффективными способами:

Пейте много жидкости: теплую воду, травяные чаи и успокаивающие отвары, чтобы постоянно увлажнять горло.

Возьмите чайную ложку соли, добавьте ее в стакан теплой воды, а затем полоскайте горло несколько раз в день.

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Увлажните воздух с помощью увлажнителя, это поможет предотвратить пересыхание горла, особенно в местах с сухим климатом или в отапливаемых помещениях.

Дайте голосовым связкам отдохнуть, ограничив разговоры, пение или шепот. Отдых имеет решающее значение в процессе выздоровления.

Для облегчения симптомов используйте спреи для горла или обезболивающие леденцы, но всегда соблюдайте рекомендуемые дозировки.

Если симптомы сохраняются или ухудшаются, обратитесь к врачу, который сможет определить, требует ли данная инфекция специфического лечения.

Также важно помнить о факторах, которые могут усугубить состояние. Например, раздражать горло и препятствовать процессу выздоровления может пассивное курение. Это может быть сложно, но вам следует постараться поменьше говорить. Чрезмерные разговоры, крики или пение при боли в горле могут привести к перенапряжению голосовых связок, что замедлит процесс выздоровления.

Хотя мороженое, возможно, и не является чудодейственным средством от боли в горле, оно, безусловно, может обеспечить некоторый дискомфорт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.