Клин клином. Можно ли есть мороженое при боли в горле?
Погода меняется, поэтому у многих появляются жалобы на боль в горле. Удивительно, но в некоторых случаях от боли в горле может помочь мороженое.
Вирусы, простуды и инфекции — привычное дело для холодного времени года. Если у вас или вашего ребенка чешется горло и больно глотать — это первый звоночек. Боль в горле может быть вызвана различными факторами, начиная от банальной простуды, заканчивая негативными последствиями курения. Независимо от причины, есть некоторые продукты, которые можно есть при боли в горле. Наверняка вы слышали, что справиться с этим недугом помогает мороженое. Но действительно ли это так? Об этом пишет Health Shots.
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Боль в горле является распространенным симптомом различных заболеваний, вызванных вирусными или бактериальными инфекциями. Это также может быть результатом факторов окружающей среды, таких как сухой воздух или дым, говорит доктор Джаянта Такурия, эксперт по внутренним болезням и ревматологии. Горло воспаляется и раздражается, вызывая дискомфорт, боль и затруднение глотания.Важно
Может ли мороженое быть полезным при боли в горле?
Согласно исследованию 2020 года, опубликованному в журнале Cureus, мороженое помогло уменьшить боль, связанную с тонзиллэктомией. Хотя мороженое и не является лекарством, оно действительно может принести временное облегчение, говорит доктор Такурия. Холодная температура дает чувство онемения, уменьшая боль и воспаление в горле. Кроме того, гладкая текстура мороженого намного мягче при воспалении и першении в горле по сравнению с грубой или острой пищей.
Какое мороженое лучше есть при боли в горле
На рынке представлено так много вкусов и видов мороженого, поэтому можно легко запутаться. Выбирайте сливочные, более мягкие сорта, которые с меньшей вероятностью будут раздражать горло. Предпочтительны ваниль и другие мягкие вкусы, так как кислые и насыщенные вкусы, такие как цитрусовые или шоколад, могут усилить раздражение. Кроме того, избегайте мороженого с такими добавками, как орехи или хрустящие вафли, которые могут еще больше раздражать чувствительное горло.
Как вылечить боль в горле
Мороженое может дать небольшую передышку, но это не лекарство от боли в горле. А чтобы по-настоящему устранить первопричину боли, воспользуйтесь следующими эффективными способами:
- Пейте много жидкости: теплую воду, травяные чаи и успокаивающие отвары, чтобы постоянно увлажнять горло.
- Возьмите чайную ложку соли, добавьте ее в стакан теплой воды, а затем полоскайте горло несколько раз в день.
- Увлажните воздух с помощью увлажнителя, это поможет предотвратить пересыхание горла, особенно в местах с сухим климатом или в отапливаемых помещениях.
- Дайте голосовым связкам отдохнуть, ограничив разговоры, пение или шепот. Отдых имеет решающее значение в процессе выздоровления.
- Для облегчения симптомов используйте спреи для горла или обезболивающие леденцы, но всегда соблюдайте рекомендуемые дозировки.
Если симптомы сохраняются или ухудшаются, обратитесь к врачу, который сможет определить, требует ли данная инфекция специфического лечения.
Также важно помнить о факторах, которые могут усугубить состояние. Например, раздражать горло и препятствовать процессу выздоровления может пассивное курение. Это может быть сложно, но вам следует постараться поменьше говорить. Чрезмерные разговоры, крики или пение при боли в горле могут привести к перенапряжению голосовых связок, что замедлит процесс выздоровления.
Хотя мороженое, возможно, и не является чудодейственным средством от боли в горле, оно, безусловно, может обеспечить некоторый дискомфорт.
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