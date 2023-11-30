Клин клином. Чи можна їсти морозиво, коли болить горло?

Погода змінюється, тому в багатьох з'являються скарги на біль у горлі. Дивно, але в деяких випадках від болю в горлі може допомогти морозиво.

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Віруси, застуди та інфекції — звична справа для холодної пори року. Якщо у вас або вашої дитини свербить горло і боляче ковтати — це перший дзвіночок. Біль у горлі може бути спричинений різними факторами, починаючи від банальної застуди, закінчуючи негативними наслідками куріння. Незалежно від причини, є деякі продукти, які можна їсти, коли болить горло. Напевно ви чули, що впоратися з цією недугою допомагає морозиво. Але чи справді це так? Про це пише Health Shots.

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Біль у горлі є поширеним симптомом різних захворювань, спричинених вірусними або бактеріальними інфекціями. Це також може бути результатом чинників навколишнього середовища, таких як сухе повітря або дим, каже доктор Джаянта Такурія експерт із внутрішніх хвороб і ревматології. Горло запалюється і подразнюється, викликаючи дискомфорт, біль і утруднення ковтання.

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Чи може морозиво бути корисним?

Згідно з дослідженням 2020 року, опублікованим у журналі Cureus морозиво допомогло зменшити біль, пов'язаний із тонзилектомією. Хоча морозиво і не є ліками, воно дійсно може принести тимчасове полегшення, каже доктор Такурія. Холодна температура дає відчуття оніміння, зменшуючи біль і запалення в горлі. Крім того, гладка текстура морозива набагато м'якша під час запалення та першіння в горлі, порівняно з грубою або гострою їжею.

Яке морозиво краще їсти

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На ринку представлено так багато смаків і видів морозива, що можна легко заплутатися. Вибирайте вершкові, м'якші сорти, які з меншою ймовірністю подразнюватимуть горло. Перевага надається ванілі та іншим м'яким смакам, оскільки кислі й насичені, такі як цитрусові або шоколад, можуть посилити подразнення. Крім того, уникайте морозива з такими добавками, як горіхи або хрусткі вафлі, які можуть ще більше подразнювати чутливе горло.

Як вилікувати біль у горлі

Морозиво може дати невеликий перепочинок, але це не ліки від болю в горлі. А щоб по-справжньому усунути першопричину болю, скористайтеся такими ефективними способами:

Пийте багато рідини: теплу воду, трав'яні чаї та заспокійливі відвари, щоб постійно зволожувати горло.

Візьміть чайну ложку солі, додайте її в склянку теплої води, а потім полощіть горло кілька разів на день.

Фото: Freepik

Зволожте повітря за допомогою зволожувача, це допоможе запобігти пересиханню горла, особливо в місцях із сухим кліматом або в опалювальних приміщеннях.

Дайте голосовим зв'язкам відпочити, обмеживши розмови, спів або шепіт. Відпочинок має вирішальне значення в процесі одужання.

Для полегшення симптомів використовуйте спреї для горла або знеболювальні льодяники, але завжди дотримуйтеся рекомендованих дозувань.

Якщо симптоми зберігаються або погіршуються, зверніться до лікаря, який зможе визначити, чи потребує ця інфекція специфічного лікування.

Також важливо пам'ятати про фактори, які можуть погіршити стан. Наприклад, подразнювати горло і перешкоджати процесу одужання може пасивне куріння. Крім того, може бути складно, але вам слід постаратися менше говорити. Надмірні розмови, крики або спів у разі болю в горлі можуть призвести до перенапруження голосових зв'язок, що сповільнить процес одужання.

Хоча морозиво, можливо, і не є чудодійним засобом від болю в горлі, воно, безумовно, може забезпечити деякий дискомфорт.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.