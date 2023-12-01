Слишком сладко: 8 продуктов, которые содержат большое количество скрытого сахара

Сахар называют белой смертью и не зря, ведь современный человек потребляет его в огромных количествах, иногда даже не подозревая об этом.

Сахар может дать нам энергию, помочь мозгу функционировать и поддерживать работу центральной нервной системы, но употребление чрезмерного количества может вызвать различные проблемы со здоровьем, включая ожирение, диабет и высокое кровяное давление. Об этом пишет Fit&Well.

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Сахар — это природный углевод, который содержится во многих здоровых продуктах, поэтому не всегда следует избегать его. Однако обработанные пищевые продукты могут содержать сахар в чрезмерном количестве, и это трудно заметить, особенно когда он замаскирован в длинном списке ингредиентов.

Чтобы избежать чрезмерного потребления, узнайте, какие распространенные продукты содержат скрытый сахар.

Фруктовые соки и смузи

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Магазинные смузи и фруктовые соки часто содержат много добавленного сахара. Обзор напитков, продаваемых в супермаркетах Великобритании в 2016 году, показал, что почти половина фруктовых соков, в основном предназначенных для детей, содержат максимальное количество рекомендованного для ребенка ежедневного сахара.

Газировка

Согласно Диетическим рекомендациям для американцев (2020–2025 гг.), подслащенные напитки, такие как газированные напитки, спортивные напитки, энергетические напитки, готовые к употреблению чай и кофе, а также напитки с ароматизированными сиропами, содержат более 40% сахара от ежедневной нормы.

Готовые соусы для пасты

Готовые соусы для пасты могут содержать до 11 г сахара всего в ½ стакана. Это больше двух чайных ложек сахара на каждую тарелку. Приготовить соус для пасты дома — легко, а иногда еще и дешевле.

Сухой завтрак

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Хлопья для завтрака могут содержать скрытый сахар, даже если они выглядят полностью натуральными. Лучше всего употреблять каши с низким содержанием сахара или без добавления сахара.

Йогурт

Йогурт с наполнителями также содержит добавленный сахар. Даже упаковка обезжиренного фруктового йогурта на 170 г содержит целых семь чайных ложек сахара. Диетолог, представитель Академии питания и диетологии Лена Бил предупреждает: "Еда может рекламироваться как "здоровая" или "полностью натуральная", хотя на самом деле это не так".

Соусы

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Столовая ложка кетчупа содержит до 3 г сахара, а столовая ложка соуса барбекю – вдвое больше – 6 г. Даже заправки для салатов могут содержать сахар, так, например, французская заправка содержит около 2,4 г на столовую ложку.

Бил также предупреждает об арахисовом масле. "Арахисовое масло с пониженным содержанием жира может быть удивительным источником дополнительного сахара", — говорит она. "Чтобы заменить жир, в сахар часто добавляют мальтодекстрин, кукурузный сироп и патоку".

Алкоголь

Некоторые коктейли содержат огромное количество сахара, например, в пина коладе примерно 31 г сахара. По данным Action on Sugar, предварительно смешанные алкогольные напитки, как правило, являются лидерами по содержанию сахара: некоторые из них содержат почти 50 г сахара на порцию.

Гранола и зерновые батончики

Очень важно внимательно изучать этикетки с ингредиентами на этих продуктах. Хотя многие из них являются питательными сытным перекусом, существует множество брендов, в которые добавлен сахар. Выбирайте мюсли и зерновые батончики с содержанием сахара не более 10 г или приготовьте их самостоятельно дома.

Как сахар влияет на организм

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По данным Harvard Health, употребление слишком большого количества сахара увеличивает риск:

ожирения;

сердечно-сосудистых заболеваний;

жировой болезни печени;

диабет 2 типа;

повышенного артериального давления;

хронического воспаления;

Скрытые сахара во многих продуктах могут даже изменить наши вкусы и диетические предпочтения. Например, употребление сладких продуктов способствует активной выработке дофамина в мозге, который заставляет нас чувствовать себя хорошо. Это усиливает желание есть больше сладкого в поисках следующей дозы дофамина.

Напомним, если вы не можете представить своего дня без чего-то сладкого и чувствуете зависимость, есть способы, которые помогут вам преодолеть это нездоровое пристрастие.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые из популярных фруктов содержат слишком много сахара.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.