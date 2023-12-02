Больше не один дома: Маколей Калкин впервые показал обоих подросших сыновей (фото)

Актер признался, что сейчас по-настоящему счастлив и имеет цель в жизни.

43-летний американский актер Маколей Калкин, прославившийся на весь мир еще ребенком после съемок в культовой рождественской комедии "Один дома", вместе с невестой, актрисой Брендой Сонг, двухлетним первенцем Дакотой и младшим сыном Карсоном посетил голливудскую Аллею славы в Лос-Анджелесе. Актер получил свою личную звезду, став гостем соответствующей церемонии, пишет Daily Mail.

Это – первый раз, когда семья Калкина в полном составе появился на публике.

В какой-то момент Калкин нежно поцеловал сына в голову, что не ускользнуло от внимания журналистов.

Маколей Калкин и его младший сын Карсон Фото: Getty

На церемонии открытия звезды Маколея поддержала его коллега по фильму "Один дома" Кэтрин О'Хара, сыгравшая в легендарной комедии мать Кэвина Макалистера.

Маколей Калкин и Кэтрин О'Хара

В торжественной речи Калкин обратился к своей любимой женщине.

"Я хотел бы поблагодарить Бренду. Ты абсолютно все. Ты мой чемпион. Ты единственный человек, который сегодня – самое большое счастье для меня. Ты не только лучшая женщина, которую я когда-либо знал, ты лучший человек, которого я когда-либо знал. Ты дала мне цель. Ты дала мне семью. После рождения двух наших мальчиков ты стала одной из трех моих самых любимых людей. Ты где-то там. Я тебя люблю. Я так сильно тебя люблю", – сказал он, чем довел невесту до слез.

ОБращаясь к Бренде, Маколей не смог сдержать слез

Маколей и Бренда спровоцировали слухи об отношениях в июне 2017 года после встречи на съемках фильма "Страна перемен". Новости об их помолвке были опубликованы в январе 2022 года после более чем четырех лет знакомства. До Бренды он был женат на актрисе Рэйчел Майнер, однако молодоженам было всего по 17 лет и этот брак закончился разводом. Потом Калкин долгое время встречался с актрисой Милой Кунис. Но они расстались, и ходили слухи, что Маколей был так потрясен, что чуть не покончил с собой.

5 апреля 2021 года у них родился первенец, Дакота Сонг Калкин. Пара назвала его Дакотой в честь покойной сестры Маколея Дакоты "Коди" Калкин, которая умерла в возрасте 29 лет 10 декабря 2008 года после того, как ее сбила машина при переходе улицы.

Пара не афишировала беременность, а о появлении первенца сообщила уже после его рождения.

Второй сын у влюбленных родился перед Рождеством 2022 года, и его появление также не освещалось в СМИ.

Ранее актер говорил, что очень хочет завести детей и семью. Особенно, когда понял, что время ускользает.

"У меня язва или две, с которыми мне нужно разобраться, у меня проблемы с пищеварением, я думаю: "О, неужели это начало конца?", — шутил Калкин, объясняя свое желание стать отцом.

Ранее Фокус писал, что Маколей Калкин сыграл в сериале "Американская история ужасов".