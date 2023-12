Самая богатая женщина-музыкант в истории США: Топ-5 знаменитых хитов Тейлор Свифт

Тейлор Свифт была названа человеком года по версии журнала Time в 2023 году, обойдя Си Цзиньпина, голливудских забастовщиков, прокуроров Трампа и даже Сэма Альтмана.

Американская певица Тейлор Свифт была названа журналом TIME человеком года. И чтобы подчеркнуть ее вклад в искусство и культуру, журнал отметил ее персону сразу несколькими обложками. На одной Тейлор позирует со своим котом Бенджамином Баттоном, на второй — в вечернем платье и на последней – в джинсовой рубашке и куртке, этот наряд отдает дань уважения ее музыке в стиле кантри.

Тейлор Свифт на обложке TIME

Тейлор Свифт, фильм "Барби", голливудские забастовщики, Си Цзиньпин, Сэм Альтман, основатель и генеральный директор OpenAI, прокуроры Дональда Трампа, российский президент Владимир Путин, король Чарльз III и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл вошли в шорт-лист. Но Тейлор Свифт обошла их всех.

Трейлер фильма о The Eras Tour

"Выбранный человек, как правило, был правителем традиционных сфер власти, часто был политиком, или титаном промышленности. И все же человек, чье исключительное влияние проявлялось в течение 2023 года, не был политиком, или промышленником. Тейлор Свифт нашла способ преодолеть границы и стать источником света… Свифт — редкий человек, который является одновременно писателем и героем своей собственной истории", — пишет главный редактор Time Сэм Джейкобс.

Сегодня утром Джейкобс рассказал о выборе журнала в программе Today на канале NBC, сказав: "Выбрать одного человека, который будет представлять восемь миллиардов человек на планете, – непростая задача. Мы выбрали вариант, который символизирует радость".

По его словам, достижения Свифт как художника — в культурном, критическом и коммерческом плане — настолько многочисленны, что пересказывать их, кажется, почти неуместным.

Ежегодный выбор Time отмечает человека, группу или концепцию, которые оказали наибольшее влияние на мир за предыдущие 12 месяцев.

В интервью, включенном в выпуск журнала Time "Человек года", Свифт говорит: "Это похоже на момент прорыва в моей карьере, произошедший в 33 года".

Биография Тейлор Свифт

Тейлор родилась в Уэст-Рединге, штат Пенсильвания. В семье биржевого брокера и ломохозяйки. Ее назвали в честь исполнителя и автора песен Джеймса Тейлора. Тейлор на творчество вдохновляла ее бабушка Марджори, которая была оперной певицей. Ее снимок теперь занимает почетное место в квартире Свифт, также, как кукла Барби, изображающую певицу Стиви Никс и автограф Пола Маккартни в рамке.

В раннем интервью певица рассказала, что начала увлекаться театральным искусством еще до того, как начала заниматься музыкой. Она с детства участвовала в театральных постановках, а в 11 лет победила в городском конкурсе талантов за исполнение песни Лиэнн Раймс "Big Deal".

Тейлор Свифт и Бритни Спирс Фото: Getty Images

В 12 лет она научилась играть на гитаре, в 14 стала профессионально заниматься музыкой, а уже в 2005 году подписала контракт с независимым лейблом Big Machine Records. В 2019 году музыкальный лейбл Machine Records продал права на шесть первых альбомов Свифт компании Ithaca Holdings. Певица отказалась участвовать в сделке. Вместо этого она перезаписала все треки и вернула себе свою музыку.

Тейлор Свифт Фото: Getty

Свифт продала свыше 200 миллионов пластинок в мире и является одной из самых продаваемых музыкантов, самой прослушиваемой певицей на платформе Spotify и единственной артисткой, у которой пять альбомов были проданы тиражом свыше миллиона копий в первую неделю в США. У нее 12 наград "Грэмми", а ее состояние оценивают в миллиард долларов, что делает ее самой богатой женщиной-музыкантом и первой в истории США миллиардершей, для которой музыка является единственным основным источником дохода. Ее фанатов называют "свифтиз" (Swifties), и они говорят, что секрет популярности Тейлор Свифт в том, что "она хорошо умеет донести свой личный опыт до миллионов людей".

Тейлор Свифт в детстве Фото: Скриншот

"Когда я слушаю ее песни, я думаю о том, через что прошел я, а не о том, через что прошла она", — говорит один из фанатов. Ее концертный тур The Eras Tour, собирал десятки тысяч фанатов и даже спровоцировал небольшое землетрясение. И хотя довольно нелегко выбрать лучшие песни из синглов Тейлор Свифт, Фокус постарался выбрать Топ-5 хитов певицы.

Топ-5 хитов Тейлор Свифт

You Belong With Me

Это третий сингл из второго альбома "Fearless" Свифт. Она сама написала песню и творение юной певицы стало хитом. Сингл достиг 2 позиции в Billboard Hot 100, получил четырежды платиновый статус, а также несколько номинаций на премию "Грэмми". Видеоклип получил несколько наград, в том числе MTV Video Music Awards за "Лучшее женское видео".

You Belong With Me

Тейлор рассказывала, что на написание песни ее вдохновила ссора ее друга с его девушкой по телефону. И клип рассказывает историю в духе классических молодежных ромкомов: непопулярная в школе девушка пытается объяснить своему другу, что он ей нравится. Молодого человека, в которого по сюжету влюблена Тейлор, сыграл американский актер Лукас Тилл.

I Knew You Were Trouble

Эта песня была написана Тейлор для четвертого студийного альбома исполнительницы — Red. И она называла ее самой любимой в альбоме. Поклонникам она понравилась также, как и самой Тейлор Свифт. На Youtube ее просмотрели пол миллиарда раз и три миллиона раз поставили "лайк".

I Knew You Were Trouble

Певица говорила, что это песня о разочаровании в самой себе и о том, каково это завести отношения с кем-то, кто с самого начала "был проблемой". Таблоиды немедленно предположили, что этот трек обращен к бывшему парню Свифт — Джоне Мейере, или о Гарри Стайлзе. Певица эти слухи не подтвердила, \но и не опровергла.

Anti-Hero

Главный сингл с альбома Midnights (2022) дебютировал на вершине Hot 100 и оставался там в течение шести недель, пока сезонная классика Мэрайи Кэри "All I Want for Christmas Is You" не сверг его с вершины чарта. Но позже он вернулся на вершину и продержался на доминирующем месте еще две недели.

Anti-Hero

Тейлор говорила в интервью, что это "одна из моих любимых песен, которые я когда-либо писала". "Я действительно не думаю, что раньше я так глубоко погружалась в свою неуверенность в себе. Я много борюсь с мыслью, что моя жизнь неуправляема, и, не хочу показаться слишком мрачной, я просто борюсь с мыслью, что не чувствую себя личностью", — говорила она, описывая трек, как путеводитель по всему, что она в себе ненавидит. Но также хит рассказывает о том, как смириться с собственными недостатками, а также о том, как принять себя таким, какой ты есть. Интересно, что гроб для клипа купили в компании Titan Casket, и эта модель стала хитом продаж.

Blank Space

Хит Blank Space провел семь недель на вершине Hot 100. И это один из самых популярных клипов певицы на Youtube: у него более 3 миллиардов просмотров. Клип снял знаменитый клипмейкер Джозеф Кан, создавший видео "Without Me" для Эминема и "Toxic" для Бритни Спирс.

Blank Space

Клип и песня стали иронией Тейлор Свифт над таблоидами, которые бурно обсуждали ее личную жизнь, приписывая ей многочисленных бойфрендов, женихов и возлюбленных. По сюжету: Тейлор исполняет роль девушки, которая впадает в неистовство, когда подозревает своего идеального парня в неверности. Роль возлюбленного Тейлор исполнил манекенщик Шон О’Прай, а клип снимали в исторических имениях Вулворт и Охека.

Shake It Off

Самый популярный хит Тейлор Свифт, фраза из которого: "And the haters gonna hate, hate, hate, hate, hate" стала крылатой. На Youtube у него более 3,3 миллиарда просмотров. Тейлор написала песню для своего пятого студийного альбома 1989, который она рекламировала как свой первый поп-альбом.

Shake It Off

Как и большинство песен певицы — слова песни автобиографичны. Она сталкивалась с хейтом, или ненавистью, по мере того, как росла ее популярность и, по ее словам, старалась не обращать внимание на негатив и забыть его (Shake It Off). Клип сняли с многочисленными отсылками к поп-культуре: к фильму "Черный лебедь", творчеству Майли Сайрус и даже к образу Одри Хепберн в фильме 1957 года "Забавная мордашка". Но хейтеры никуда не делись: критики называли слова песни "слишком поверхностными" и "слабыми", певицу обвиняли в расизме, а клип сочли "неоригинальным".

Напомним, годом ранее титул "Человека года" по версии журнала TIME получил президент Владимир Зеленский и "украинский дух". Тогда поясняли, что награду присудили "за доказательство того, что мужество может быть столь же заразным, как и страх". И за то, что побуждает людей и народы объединяться для защиты свободы, за напоминание миру о хрупкости демократии и мира.