Кейт Миддлтон намекнула на перемены в 2024 году
Королевские обозреватели обратили внимание на один момент в наряде Кєтрин на дипломатическом приеме в Букингемском дворце.
Принцесса Уэльская Кэтрин, которая уже через месяц отметит свой 42-й день рождения, во время недавнего дипломатического приема в Букингемском дворце, организованного королем Чарльзом III и королевой Камиллой, намекнула, что в 2024 году в монаршем семействе грядут перемены, пишет Hello.
Об этом светские обозреватели заговорили после того, как пристально рассмотрели образ Кейт Миддлтон. Дело в том, что она продемонстрировала свой Орден королевской семьи, как это принято на официальных мероприятиях, таких как дипломатический прием или государственные визиты.
На миниатюре изображена королева Елизавета II, она прикреплена к желтой шелковой ленте, которая государственного банкета в честь президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и его жены Ким Кеон Хи в Букингемском дворце в прошлом месяце она заметно укоротилась.
Королева Камилла также носила укороченную ленту на своем Ордене королевской семьи.
"В будущем король издаст свой собственный Орден королевской семьи. Он заменит тот, который носили королева Камилла и принцесса Кейт. Более короткая показанная лента — это напоминание о грядущих переменах. Я ожидаю увидеть их с портретом короля в это же время в следующем году", заявила королевский обозреватель Эмили Нэш.
Покойная принцесса Маргарет часто демонстрировала три своих ордена королевской семьи – короля Георга V, короля Георга VI и королевы Елизаветы II.
Вполне вероятно, что в будущем у Кейт будет тоже три ордена – с изображением королевы Елизаветы II, короля Чарльза III и принца Уильяма, когда он взойдет на трон.
Кейт стала первым членом королевской семьи, надевшим Орден, сделанный из стекла вместо традиционной слоновой кости. Его Кейт получила в 2017 году.
Поговаривают, что в этом – заслуга принца Уильяма, который пропагандирует сохранение природы и стремится положить конец торговле слоновой костью. Еще в 2014 году будущий король основал головную организацию United for Wildlife (UfW) для борьбы с незаконной торговлей продуктами животного происхождения.
Миниатюра королевы Елизаветы II на стекле окаймлена бриллиантами и увенчана короной Тюдоров, отделанной бриллиантами и красной эмалью. Реверс из позолоченного серебра украшен лучами и изображает королевский вензель и корону Святого Эдуарда, выполненные золотом и эмалью.
Кейт также продемонстрировала свой Королевский Викторианский орден и синий пояс на дипломатическом приеме. Покойная королева наградила принцессу Большим крестом Королевского Викторианского ордена (GCVO) за заслуги перед государем в восьмую годовщину свадьбы в 2019 году.
При этом Кейт не является кавалером Ордена Подвязки, но она присоединилась к своему мужу на ежегодной церемонии с момента его вступления в должность 1000-го рыцаря в 2008 году. Это было одно из первых крупных королевских мероприятий, которые мисс Миддлтон посетила до замужества с Уильямом.
Ранее Фокус писал, что на прием Кейт надела то же платье, в котором была на свадьбе наследного принца Иордании.