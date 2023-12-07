Похудевшая до неузнаваемости Опра Уинфри показала новую фигуру
Журналистка, сколотившая миллиардное состояние, не одно десятилетие боролась с лишним весом.
69-летняя американская телеведущая и медиамагнат Опра Уинфри посетила премьеру перезапуска фильма "Цвет лиловый", которая состоялась в Беверли-Хиллз, и произвела вау-эффект своим появлением на красной дорожке, пишет Daily Mail. Она показала собравшимся результаты многолетней борьбы с лишним весом и модной диеты йо-йо.
Знаменитость, которая долгое время страдала из-за бодишейминга, изменила свои пищевые привычки и села на диету, теперь с гордостью демонстрирует роскошную фигуру. Она подчеркнула ее с помощью фиолетового платья в пол с огромным разрезом, которое облегало ее формы и демонстрировало тонкую талию. Образ она дополнила свисающими серьгами с бриллиантами, фиолетовыми туфлями с открытой пяткой, клатчем и кольцом с массивным камнем.
Несмотря на многочисленные домыслы по поводу того, как звезде удалось сбросить вес, сама Уинфри утверждает, что ее резкое похудение не является результатом таких препаратов, как Ozempic или Wegovy.
В 1985 году Опра снялась в оригинальной экранизации романа Стивена Спилберга "Цвет лиловый". Это даже принесло ей номинацию на "Оскар".
Режиссером римейка является Блитц Базавуле. В нем снимались такие звезды как Даниэль Брукс, Холли Бэйли, Тараджи П. Хенсон и Фантазия Баррино. В кинотеатрах картину покажут на Рождество.
Опра рассказала о своей истории образа тела и о том, как она к нему относится, в сентябре на панели в Нью-Йорке, посвященной ее сериалу Oprah Daily "Жизнь, которую вы хотите". В дискуссии к ней присоединились несколько экспертов в области снижения веса, в том числе генеральный директор Weight Watchers Сима Систани, психолог Рэйчел Голдман и специалисты по ожирению Фатима Коди Стэнфорд и Мелани Джей.
"Я не знаю, есть ли еще один публичный человек, чья борьба с весом эксплуатировалась бы так же, как моя. Одна из вещей, за которые мне было так стыдно. Когда я впервые услышала о препаратах для похудения, в то же время мне делали операцию на колене, и я чувствовала: "Я должна сделать это самостоятельно, потому что, если я приму препарат, это самый простой выход. Некоторая часть меня чувствует – как, я думаю, многие люди чувствуют себя во время бариатрической хирургии – что мне придется делать это тяжелым путем, мне нужно продолжать взбираться на горы", – признавалась знаменитость.
На вопрос о том, какие препараты для похудения являются лучшими на рынке, Опра заявила, что обществу необходимо пересмотреть ожидания:
"Разве мы не должны просто более терпимо относиться к тому телу, в котором вы решите находиться? Это должен быть твой выбор".
Ранее Фокус писал, что Опра Уинфри удалила со своего канала на YouTube скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри.