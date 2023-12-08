Скандальный рэпер Потап сотрудничает с Россией, — таролог

Потап в последнее время все чаще замечен в компании россиян

Таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская заявила, что скандальный рэпер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, сотрудничает с россиянами. Об этом она заявила в эфире "АстроЛюкс".

В частности, в разговоре журналистка задала вопрос, который интересует всю Украину: "Каким образом Потапу удается покидать территорию Украины?".

"Я насколько понимаю они там оформляют (ред. документы) на уровне государства, там есть какая-то общая система. Или он едет по делам, или по делам жены. Какую-то он там миссию выполняет. В таком русле", — отметила Людмила Хомутовская.

Стоит отметить, что в последнее время 42-летний рэпер часто критикуется обществом за выезды за границу и хвастовство этим в социальных сетях. Хейтеры часто нападают на певца с претензиями, как ему это удается и почему он не идет воевать на фронт.

Как уверяет таролог Хомутовская, рэпер искренне не понимает этих нападок, он убежден, что делает все правильно.

"Нам показывает, что человек имеет много денег и ему важно сохранить эту свою звездность. И скажу больше, он даже не думает, что делает что-то плохое. Его глазами, он поддерживает контакты, расширяет бизнес. Как-то так", — сказала Хомутовская.

На что журналистка решила задать вопрос: "Получается, что Потап нормально относится к русским?". Таролог ответила коротко: "Он с ними сотрудничает".

Напомним, Слава Демин "предсказал" судьбу Потапа. Также ранее мы писали, что Потап в очередной раз нарвался на хейт и показал радостное и счастливое лицо на палящем солнце в Майами.