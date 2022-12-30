Музыкант подвел итоги года в своей благотворительной деятельности.

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41-летний украинский певец Алексей Потапенко (более известный, как Потап) рассказал, как помогает Украине в условиях полномасштабной войны со стороны РФ. О своих благотворительных делах артист отметил в Instagram с 2 млн подписчиков.

По словам музыканта, в конце года принято подводить итоги 12 месяцев жизни, однако в 2022 украинцы направляли свои усилия на одержание победы. В частности, Потап в начале вторжения создал онлайн-платформу Helpua.io, к которой приобщил известных людей, например, Фабио Ламборгини, внука итальянского бизнесмена Феруччо Ламборгини.

Эта платформа – это NFT-маркетплейс, на котором можно приобрести лоты, связанные с Украиной, а все изъятые средства пойдут на помощь оставшимся без домов, теплых вещей и продуктов.

"Мы не концентрируемся на одном регионе или одной семье, а оказываем помощь, в которой они нуждаются, как можно большему количеству украинцев", — отметил певец.

Также Потап раскрыл количество проданных благотворительных лотов в 2022 году — их было около 400. Из изъятых средств была отправлена помощь более 150 украинским семьям.

Напомним, Потап и Настя Каменских вышли в свет после слухов о предполагаемом разводе.

Также Фокус писал о желании Потапа отправиться воевать на фронт.