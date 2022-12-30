Потап розповів, як допомагає Україні
Музикант підбив підсумки року у своїй благодійній діяльності.
41-річний український співак Олексій Потапенко (більш відомий як Потап) розповів, як допомагає Україні в умовах повномасштабної війни з боку РФ. Про свої благодійні справи артист зазначив в Instagram з 2 млн підписників.
За словами музиканта, наприкінці року заведено підбивати підсумки 12-ми місяців життя, проте у 2022 українці направляли свої зусилля на здобуття перемоги. Зокрема Потап на початку вторгнення створив онлайн-платформу Helpua.io, до якої долучив відомих людей, наприклад, Фабіо Ламборгіні, онука італійського бізнесмена Феруччо Ламборгіні.
Ця платформа – це NFT-маркетплейс, на якому можна придбати лоти, пов'язані з Україною, а всі вилучені кошти підуть на допомогу українцям, котрі залишились без домівок, теплих речей та продуктів.
"Ми не концентруємось на одному регіоні чи одній сім'ї, а надаємо допомогу, якої вони потребують, якомога більшій кількості українців", — зазначив співак.
Також Потап розкрив кількість проданих благодійних лотів у 2022 — їх було близько 400. З вилучених коштів була відправлена допомога понад 150 українським родинам.
Нагадаємо, Потап та Настя Каменських вийшли у світ після чуток про ймовірне розлучення.
Також Фокус писав про бажання Потапа відправитися воювати на фронт.