Французская актриса обвинила Жерара Депардье в изнасиловании

Элен Даррас утверждает, что все произошло на съемочной площадке.

Французская актриса Элен Даррас обвинила коллегу по фильму "Дискотека" (2008) Жерара Депардье в том, что он изнасиловал на съемочной площадке, пишет People. Женщина подала жалобу в прокуратуру Парижа.

Важно Жерар Депардье назвал виновника войны в Украине и заступился за россиян

"Мы находимся в процессе анализа жалобы, чтобы понять, следует ли ее рассматривать отдельно или как часть текущего дела", — сообщил изданию представитель прокуратуры, ссылаясь на продолжающееся дело об изнасиловании 74-летнего Депардье.

Первоначально актера обвинили в изнасиловании и сексуальном насилии в 2018 году, а официальное обвинение предїявили только в декабре 2020 года.

По словам Даррас, она получила роль в фильме "Дискотека", в котором снимался Депардье, и что звезда "посмотрела на меня, как на кусок мяса". Актриса утверждала, что Депардье "подошел ко мне, а затем провел рукой по моим бедрам и ягодицам", и что он постоянно ласкал ее между дублями даже после того, как она отклонила приглашение присоединиться к нему в гримерке.

"Я была статистом. Я даже не закончила театральную школу. Я действительно хотела стать актрисой", – говорит Элен, которая в период с 2007 по 2017 годы сыграла 12 ролей в разных фильмах.

Что касается Депардье, то он пытается отбелить свое имя. В октябре он опубликовал открытое письмо во французском издании Le Figaro, завив, что "никогда не оскорблял женщину", признавая выдвинутые против него обвинения.

"В первый раз ко мне домой пришла женщина, легким шагом, поднявшись в мою комнату по собственному желанию. Она говорит сегодня, что ее там изнасиловали. Она вернулась во второй раз", – пишет он.

Имя актрисы Жерар не указал, однако ранее ему было предъявлено обвинение в изнасиловании молодой актрисы в его парижском доме в 2018 году. Недавно Deadline определил предполагаемую жертву по этому делу как Шарлотту Арну. Депардье опроверг эти обвинения в разговоре с итальянской газетой La Repubblica в феврале 2021 года, заявив, что он невиновен и ему нечего бояться.

"От медиасуда, от линчевания, которое мне припасено, у меня есть только слово, чтобы защитить себя", – говорится в письме.

В апреле французское новостное издание Mediapart опубликовало отчет о расследовании, в котором еще 13 женщин также обвинили актера в отдельных случаях сексуальных домогательств или нападений. В своем отчете издание отметило, что жалобы поступили от "актрис, визажистов и продюсеров", с которыми Депардье работал над 11 фильмами, снятыми в период с 2004 по 2022 год.

Ранее Фокус писал, что Депардье, который восхищался Россией и даже обзавелся гражданством, а в Чечне, в Грозном, получил квартиру в качестве подарка от Рамзана Кадырова, в ноябре 2022 года закрыл продюсерский центр "ПЦ ЖД" в РФ из-за простоя. Он также говорил, что готов был умереть за Россию.