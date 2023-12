Статуэтку "Грэмми" Джона Леннона собираются продать за рекордные 500 тысяч долларов

Парадокс в том, что этой наградой Леннон так и не владел, хоть на ней и значится его имя.

"Грэмми" группы "Битлз", предназначенная Джону Леннону в 1972 году, как ожидается, будет продана на аукционе за колоссальные 500 тысяч долларов. Сейчас она выставлена на продажу через аукционный дом Gotta Have Rock And Roll. Ранее было продано письмо Джона Леннона, которое он написал своему бухгалтеру. Об этом пишет Daily Mail.

Коллекционерам придется покопаться в карманах, если они хотят заполучить ценный кусочек истории рок-н-ролла, который в настоящее время выставлен на аукцион.

"Грэмми" Джона Леннона

По данным сайта аукциона, каждый из четырех участников The Beatles, в том числе Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр получили статуэтки в знак признания их "значительного вклада в область звукозаписи" через два года после распада группы.

Но оказывается, что Леннон не хотел получать часть своей награды и сказал тогдашнему президенту "Грэмми": "Я больше не Битлз, ты можешь оставить ее себе".

Легендарный певец вручил награду непосредственно главе Apple Records, который также был президентом Naras The Grammy.

Именно эта статуэтка Джона Леннона, врученная за его работу с The Beatles, в настоящее время выставлена ​​на аукцион и, по оценкам, будет продана за 500 000 долларов.

Награда в виде золотого граммофона на деревянной основе с прикрепленной к ней табличкой с надписью "Национальная академия звукозаписывающих артистов и наук, Национальная премия попечителей 1972 года, "Битлз", Джону Леннону".

В настоящее время ставка составляет 200 000 долларов, но, поскольку до конца торгов осталось более четырех дней, по оценкам, окончательная цена вырастет до 500 000 долларов.

Как только покупатель определится, он получит письмо от руководителя, подтверждающее детали, а также сертификат подлинности Gotta Have Rock And Roll.

Считается, что "Грэмми", врученную "Битлз", найти практически невозможно, и получить ее чрезвычайно сложно.

Гитара Пола Маккартни, выставленная на аукцион

Другие лоты Битлз, которые в настоящее время выставлены на аукцион Gotta Have Rock And Roll, включают рукописные тексты песен, подписанный в 1964 году контракт на турне по США, сет-лист 1963 года с автографом, а также солнцезащитные очки Леннона, авторучку и спичечный коробок.

Есть также гитарный ремень, который рокер Imagine использовал на сцене во время выступления в 1969 году, а также классическая бас-гитара Hofner 1960 года, которой владел Пол Маккартни, на которой играл и на которой есть его автограф.

Гитарный ремень Джона Леннона

Леннону было всего 40 лет, когда он был застрелен Марком Дэвидом Чепменом 8 декабря 1980 года, когда он и его жена Йоко Оно поздно вечером возвращались в свой дом в Нью-Йорке.

Спустя более чем 50 лет после распада группа по-прежнему удерживает рекорд по количеству альбомов номер один в британском чарте альбомов (15), по количеству хитов номер один в чарте Billboard Hot 100 США (20) и по количеству синглов, проданных в США. Великобритания (21,9 миллиона).

Группа получила множество наград, в том числе семь премий "Грэмми", четыре премии Brit Awards, премию "Оскар" за лучший саундтрек к документальному фильму 1970 года "Let It Be" и 15 премий Ivor Novello Awards.

Они были введены в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году, а в период с 1994 по 2015 год каждый участник также был введен индивидуально в качестве сольных исполнителей.

