Суперняня Джо Фрост рассказала, почему принц Луи ведет себя на публике вызывающе

Эксперт похвалила выдержку принца и принцессы Уэльских, которые позволяют сыну быть самим собой, но в то же время деликатно учат его придерживаться правил.

Младший сын принца и принцессы Уэльских, пятилетний принц Луи, уже давно стал любимцем публики благодаря своей детской непосредственности и неусидчивости. Если его старшие брат и сестра ведут себя на торжественных мероприятиях сдержанно, то Луи всячески демонстрирует свое непринятие протокола и суровых правил. Известный эксперт по воспитанию детей и специалист по уходу за детьми Джо Фрост, которую еще часто называют Суперняня, дала свою оценку поведению мальчика, написав по этому поводу пост в соцсети.

"Я считаю, что принц Луи — очень чувствительный человек, он возбуждается сильными энергетическими переживаниями и иногда может волноваться до такой степени, что его поведение может быть непредсказуемым. Иногда это может быть мило, например, задувать свечи, или дерзко, когда он не хочет делать то, о чем его просят родители. Его родители регулируют поведение своего сына в общественных местах, они балансируют, оставляя пространство, чтобы принц Луи мог быть самим собой эмоционально, и в то же время прививают важность социального поведения в общественных местах, и я считаю, что это следует признать и дополнить, поскольку многие семьи делают то же самое", – написала она.

По словам эксперта, в этой ситуации очень правильно ведет себя принц Уильям.

"Принц Уильям, напористый интуитивный отец, на мой взгляд, демонстрирует свою уверенную способность держать Луи за руку, чтобы уберечь его и не создавать каких-либо дерзких "неприятностей" в церкви, оставаясь при этом спокойным и уверенным в себе, что на самом деле является энергией, в которой нуждается принц Луи. Мальчик знает, что он должен вести себя в этот момент, как и ожидалось, у членов королевской семьи есть стандарты, которые должны быть у многих семей… Присутствие внимательности принца Уильяма заставляет его чувствовать себя непринужденно. Я говорю браво обоим родителям, они проделывают исключительную работу под пристальным вниманием многих", – заключила Фрост.

Совсем недавно, во время концерта рождественских гимнов в Вестминстерском аббатстве, принц Луи шалил, задув свечу принцессы Шарлотты. Потом то же он хотел сделать со свечой отца, но тот деликатно перенаправил его внимание в другое русло.

Ранее Фокус писал, что принц Луи поразительно похож на принца Уильяма на архивном детском снимке.