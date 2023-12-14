Жена Канье Уэста Бьянка Цензори появилась на публике непривычно одетой

Жена Канье Уэста была в длинном кожаном плаще, что отличается от ее предыдущих нарядов, когда она появлялась на улице максимально раздетой.

28-летняя Бьянка Цензори, жена 46-летнего рэпера Канье Уэста, посетила вечеринку по прослушиванию нового альбома музыканта в Майами и удивила собравшихся своим нарядом. В отличие от более ранних выходов, в этот раз девушка была одета с ног до головы, пишет People Six.

В клуб она вошла, держа на руках пятилетнюю Чикаго, дочь Ким Кардашьян и Канье Уэста. 10-летняя Норм и восьмилетний Сейнт шли рядом с ними. Четырехлетнего Псалма, младшего сына Канье, на прослушивании не было.

Уэст был одет во все черное, а лицо традиционно замотал футболкой. На ноги он надел все те же носки, а которых в последнее время его постоянно видят на улице.

Что касается Бьянки, то она шла в длинном кожаном плаще, красных ботинках из змеиной кожи и бандане, на которой было написано название нового альбома Канье "Vultures".

Еще до выхода пластинки Канье влип в новый антисемитский скандал. В прошлом месяце стало вирусным видео, где рэпер и Крис Браун танцуют под заглавную песню из "Vultures", которая, по мнению некоторых пользователей социальных сетей, содержит антисемитскую риторику.

В тексте песни говорилось: "Как я антисемит? Я только что тр*хнул еврейскую с*ку".

Браун после шквала критики поспешил оправдаться.

"Я за жизнь и создаю музыку для всего мира! Поэтому, пожалуйста, не дайте себя обмануть, думая, что я распространяю ненависть или это круто! Это предназначено для миллиона маленьких детей, которые смотрят на меня и могут быть сбиты с толку", – заявил он.

Фото: chrisbrownofficial

Ранее Фокус писал, что Канье Уэст разозлился на Бьянку Цензори за то, что во время визита в Австралию она нарушила его правила, и теперь наказывает ее.