Кэти Холмс отметила 45-летие в компании взрослой дочери от Тома Круза (фото)

Мать и дочь выглядели, словно сестры.

Американская актриса Кэти Холмс, бывшая жена Тома Круза, отметила свое 45-летие прогулкой по Нью-Йорку в компании 17-летней дочери Сури, пишет Daily Mail.

Во время выхода Кэти была одета в черное платье с длинными рукавами и перьями вдоль манжет и пару белых ботинок с острым носком. Она накинула на плечи длинное пальто цвета слоновой кости и взяла с собой черную кожаную сумочку.

Сури выбрала прозрачные черные колготки, длинное серое пальто, а вокруг ее шеи был обернут толстый темно-бордовый шарф с рисунком.

И мать, и дочь находились в приподнятом настроении и были похожи на сестер.

Кэти была замужем за Томом с 2006 по 2012 год. Их дочь Сури, которая является единственным биологическим ребенком Круза, появилась на свет в апреле 2006 года.

Прошлым летом Кэти рассказала, что ее дочь записала кавер на песню Blue Moon для своего фильма "Одиноки вместе", сценарий к которому кинозвезда написала, срежиссировала и в котором снялась.

"Она очень, очень талантлива. Она сказала, что сделает это, и записала это, и я позволила ей сделать свое дело. В целом я именно так и руковожу. Это типа: "Я думаю, мы все этого хотим — иди и делай свое дело". Мне всегда нужен талант высочайшего уровня, поэтому я попросила ее", – признавалсь Холмс журналистам.

Сури Круз окончит среднюю школу в июне и поступит в колледж осенью 2024 года. Сейчас Кэти получает на нее от Тома Круза алименты в размере 33 тысячи долларов, но выплаты прекратятся в апреле, когда Сури исполнится 18 лет. При этом отец девушки, состояние которого превышает 600 млн долларов, оплатит обучение своей дочери в колледже.

Как известно, актер не общается с Сури уже давно, поскольку она не является адептом сайентологии. Однако это не помешало ему закрутить роман с российской моделью и бывшей женой олигарха Эльсиной Хайровой. Ради ужина со своей новой пассией Том даже арендовал целый ресторан.

Ранее Фокус писал, что у Тома Круза есть тайный план завлечь свою дочь Сури в сайентологию.