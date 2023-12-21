Женское здоровье: 5 продуктов, которые помогают поддерживать баланс гормонов

Когда речь идет о гормонах и о том, как они связаны со стрессом, сном, пищеварением, обменом веществ, кожей и работой мозга, в надежде найти ответы, мы редко обращаемся к своему питанию. И зря.

По мнению Эрики Шварц, доктора медицинских наук, автора книги "Новое гормональное решение", это серьезная ошибка."Есть множество продуктов, которые мы должны обязательно включить в свой рацион, прежде чем переходить к лекарствам или другим формам лечения", — говорит она. Доктор Шварц считает, что первым шагом является исключение продуктов, которые вредны для нашего гормонального баланса: это обработанные пищевые продукты, рафинированный сахар, алкоголь, кофеин и насыщенные животные жиры. Взамен нужно добавить ценные продукты для наших гормонов. Об этом пишет Real Simple.

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Фото: Freepik

"Нам нужно помочь нашему организму, понимая, что каждый витамин и питательное вещество, которые мы вкладываем в него, тщательно синтезируются", — объясняет Шварц. В конечном итоге это влияет на качество вырабатываемых нами гормонов, которые начинаются в кишечнике.

Существуют рекомендации по питанию, которые могут сбалансировать общую гормональную картину. "Это приводит к уменьшению перепадов настроения и симптомов депрессии, беспокойства, усталости и раздражительности", — говорит эксперт. "Гормональный баланс также повышает ясность ума, счастье, концентрацию и энергию".

Вот 5 продуктов, которые стимулируют выработку гормонов и делают нас здоровее.

Темная листовая зелень

Фото: Freepik

Шпинат, капуста кале, листья салата — помогают бороться с воспалением и снижают уровень кортизола, тем самым уменьшая износ тела. Зелень также повышает уровень железа, что, в свою очередь, способствует увеличению уровня энергии, и действует как природный антиоксидант.

Продукты, богатые омега-3

Это грецкие орехи, лосось, оливковое масло, семенах льна, семенах чиа и многое другое. Омега-3 жирные кислоты помогают снизить уровень холестерина, улучшить память, поднять настроение и уменьшить воспаление, а также защитить наши клеточные мембраны.

Куркума

Куркума — один из самых известных противовоспалительных агентов, эта специя также отлично помогает вашему организму естественным образом достичь сбалансированного уровня гормонов.

Авокадо

Фото: Freepik

Авокадо содержит бета-ситостерин, который естественным образом снижает уровень гормона стресса кортизола. Употребление авокадо на регулярной основе также естественным образом снижают уровень холестерина.

Кокос, семена подсолнечника и тыквенные семечки

Все они содержат МСТ или триглицериды со средней длиной цепи. МСТ улучшает регуляцию уровня сахара в крови и обмен веществ, а также помогает регулировать аппетит.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.