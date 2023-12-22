Селена Гомес рассказала о своих отношениях с Бенни Бланко
О новом романе в мире шоу-бизнеса стало известно в начале декабря 2023 года.
31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес рассказала о своих новых романтических отношениях с музыкальным продюсером Бенни Бланко, 35. Об этом пишет Vogue.
Знаменитость поделилась подробностями нового романа в интервью Vogue México y Latinoamérica, прежде чем она подтвердила в начале декабря 2023 года, что встречается с Бенни Бланко в течение шести месяцев.
Селена подчеркнула, что ее главным приоритетом в отношениях является сохранение самоуважения, а также предоставление открытого пространства для обсуждения чувств.
"Очень трудно найти кого-то, кто сможет вас выслушать и заботиться о вас, но я знаю, что когда это произойдет, это будет замечательно, и вы захотите, чтобы он был здоровым", — рассказала артистка.
Гомес не упоминала Бенни Бланко, но в статье отмечалось, что она подтвердила их роман, когда она была написана.
Пара знакома с 2019 года, когда они сотрудничали с J. Balvin и Tainy над песней "I Can't Get Enough".
В течение многих лет они оставались близкими, а Бланко посетил день рождения певицы в июле 2023 года. Тогда они и начали встречаться.
Напомним, Селена Гомес стала героиней сразу двух выпусков Vogue.
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